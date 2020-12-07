【異域情緣】台灣女性在泰緬邊境創立社會企業　助緬甸弱勢族群自我成長

台灣人林良恕在泰緬邊境成立的Borderline商店，以社會企業的概念營運，販賣當地婦女組織或是當地人生產的商品，協助這些駐紮在社區的組... 台灣人林良恕在泰緬邊境成立的Borderline商店，以社會企業的概念營運，販賣當地婦女組織或是當地人生產的商品，協助這些駐紮在社區的組織增加收入。中央社

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）在泰國靠緬甸的邊境上，有一間被旅遊書籍孤獨星球（Lonely Planet）評選為必到的商店Borderline，背後有著一名台灣女性和邊境的不解之緣，還有她對邊境的承諾和感情。

來自台灣的林良恕(上圖) 在泰緬邊境一待就是20年，並成立Borderline商店和織品品牌Chimuwa，用少數民族克倫族婦女織的布，加工製作成各種商品(下圖) ，希望藉此保留克倫族的傳統手工藝，同時幫助邊境少數民族和婦女，增加收入。中央社

在一個平日的泰國下午，外頭豔陽高照，走進位於達府（Tak）美索（Mae Sot）的Borderline商店，店面外觀與一般的商店無異，走進店內，販賣的是花樣繁多的女性飾品和日常用品，例如包包、頭飾、桌墊、服裝等，店內一角還有泰北有機咖啡，貨品種類多樣。

店面看似平凡，但Borderline的成立理念卻一點也不平凡，Borderline由好幾個非政府組織合辦，店內販售著邊境少數族群製作的產品，有些是當地婦女組織成立的品牌，有些是當地人的寄賣品，說Borderline是當代最紅的社會企業也不為過。

中央社6日報導，Borderline的其中一個創辦人，是被當地人稱為Silvia的台灣人。Silvia本名林良恕，她在1997年來就到美索，當時是因為所屬的非政府組織派她到這裡工作，協助邊境上美拉難民營的緬甸難民，1998年她開始接觸住在邊境山區、資源匱乏的少數民族克倫族，從此和邊境結下不解之緣。

2004年林良恕和當地多個婦女組織一起成立了Borderline，店內不只販售婦女組織寄售的商品，若有需要的會員，可以向Borderline貸款。林良恕說，Borderline的目的是提供一個平台，協助這些駐紮在社區的組織有收入、能做想做的事情，Borderline也希望盡量觸及到邊境地區的小團體，建立連結。

林良恕後來更成立了Chimuwa這個品牌，產品就放在Borderline裡販售。Chimuwa來自克倫族語，代表未婚少女身穿的白色長袍，而Chimuwa更承載了林良恕對克倫族的感情，她經常要開車到達府的山上，收購克倫族婦女織的布，再由工作室的克倫族婦女加工成為電腦包、錢包或側背包等一般人會用的物品。

透過Borderline和Chimuwa這樣的平台，克倫族的傳統手藝才有展現的舞台，林良恕說，傳統消失得很快，「繼續延續傳統的方式就是購買和使用它。」

Borderline一開始營運，大家都是從做中學，經營了3到4年後，才終於打平開銷，5到6年後才開始有盈餘，對林良恕來說，成立Borderline或是創立Chimuwa的出發點在於想要用企業或商業機制幫助人，而不是賺大錢。

在邊境，比起賺錢，大家更在意的是隨遇而安，就像織布並不是克倫族婦女的每日例行工作，而是利用農忙的閒暇之餘，把和稻米一起種下去的棉花收成，日曬、去籽、輾成細線、水煮後再上色，上色的染料是利用天然的植物，一個克倫族婦女一年可能只會織一到兩塊布，因此每次林良恕能買到多少布，只能隨緣。

和部落的人做生意，林良恕更在意的是「夥伴關係」而非「買賣關係」。她說：「有時候是在賠錢但我不在意，我出發點是要幫助人，我不會錙銖計較我一定要怎麼樣，人家不會把我當一般商人，在這裡做生意講的是人情，不是你有多少錢或可以幫他們帶進多少利益。」

曾有台灣的設計師朋友和林良恕一起到部落挑布，設計師朋友覺得布有瑕疵建議林良恕不要買，但林良恕的初衷在於幫助克倫族增加收入並延續他們的傳統，而不在於計較布的品質。

不只要讓傳統文化延續，林良恕也希望讓每個和她工作的人有自我成長的價值，在Chimuwa的工作坊裡，林良恕讓負責製作產品的緬甸婦女們一個人獨立完成每樣織品，而不是採用分工方式，「因為分工會讓人覺得沒有價值感，覺得自己是機器，讓人變得機械化是我不想做的。」

邊境對林良恕而言，就是命運的相遇，從來沒刻意想過走或留，一眨眼就是20年的時光，而未來仍將繼續在邊境上，持續完成她對少數民族和弱勢族群的使命。

林良恕成立織品品牌Chimuwa，用少數民族克倫族婦女織的布加工製作成各種商品，Chimuwa的工作坊也僱用緬甸婦女負責製作產品。中央社