台灣中天新聞台換照案聲請假處分　台北高等行政法院裁定「駁回」

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台北高等行政法院11月30日下午開庭審理中天假處分案，中天律師團(上圖) 與NCC委任律師團(下圖)針鋒相對 。中央社檔案照片

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）國家通訊傳播委員會（NCC）今年(2020年) 11月18日決議對中天新聞台「不予換照」，中天電視公司不服，向台北高等行政法院聲請假處分。台北高等行政法院今天(12月7日) 裁定駁回聲請。全案可抗告。

中天新聞台執照為期6年，將於12月11日到期，NCC認為，中天新聞台違規嚴重，大股東直接、間接介入新聞製播，顯示內控與自律機制失靈，7名委員於11月18日一致決議駁回換照申請。

中天新聞台所屬中天電視公司不服，11月23日向北高行聲請假處分。台北高等行政法院於11月30日開庭，聽取中天與NCC兩造說法，雙方均委任律師出庭陳述。

中天電視公司委任律師當庭更正假處分聲請為「本案訴訟確定前，NCC暫准新聞台執照，且NCC不得同意及許可系統台就52頻道做其他的安排及調整」。

中天委任律師指出，旺旺集團總裁蔡衍明只是提供意見，其意見具有新聞價值，但NCC卻以蔡衍明直接、間接介入新聞製播等為由，駁回中天新聞台換照申請，造成重大損害，包含中天電視營業收入減損、侵害員工工作權、新聞自由以及蔡衍明的言論自由等，且執照於12月11日到期，時間上有急迫性。

NCC律師表示，原處分並非撤照，而是駁回換照申請，中天無權主張存續保障執照及頻道，蔡衍明為外部人，新聞自由是在講憲法的第四權監督政府，如果像蔡衍明的財團買下媒體，愛怎麼講就怎麼樣講，並非新聞自由。

中央社引述NCC律師說，中天新聞已在YouTube上線，可以繼續經營，員工工作權未受損，本件並沒有法定假處分構成要件的難以回復的損害以及急迫性。若法院准予假處分，將對衛廣法之立法目的及公共利益造成重大危害。請求法院駁回聲請。

中天電視不服國家通訊傳播委員會（NCC）駁回中天新聞台換照，向法院聲請假處分，台北高等行政法院11月30日下午開庭審理，旺旺中時媒體集團總裁蔡紹中（中）庭後離去。中央社檔案照片