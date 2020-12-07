〈時評〉台灣勞動基金驚傳弊案 政府應道歉並立刻做這些事....

2020工鬥團體3日到勞動部前抗議，提出勞動基金運用 局人員疑似收賄事件，勞動部應提出檢討報告，使未來 基金投資監督機制更加完善透明，檢討... 2020工鬥團體3日到勞動部前抗議，提出勞動基金運用 局人員疑似收賄事件，勞動部應提出檢討報告，使未來 基金投資監督機制更加完善透明，檢討基金管理應是年 金改革一環，應讓基層勞工參與，擴增財團稅收設立基 礎年金制度規劃等訴求。 中央社記者張皓安攝 109年12月3日 (來源 中央社)

勞動部勞動基金管理績效不彰，爆發重大弊案，迄9月底為止，收益數僅剩0.05%，連銀行定存利率都不到。政府應向全國勞工道歉、究責求償、並改革執行方法，否則愧對全國1100萬勞工。

這次造成弊案的主角是勞動基金國內投資組組長游迺文，長期每月刷卡金額超過個人薪資所得，帳戶經常有不明現金流入，累積近千萬元來源不明資金，且接受邀宴，又爆發與受基金管理委託業者聯合炒股，坑殺勞退基金醜聞，爆露出政府基金管理鬆散，人謀不臧，駭人聽聞。

目前政府管理的三大基金分別是：勞動基金規模4兆4514億餘千萬元，國民年金保險基金3915億餘千萬元，公務人員退撫基金6036億餘千萬元，合計共達5兆4465億餘千萬元。多年来操作績效起伏不定，不如預期，以今(2020)年為例，台股平均殖利率4.1%，所以如果追蹤元大高股息(0056)的績優股，7年平均殖利率有4.66%，富邦台50(006208)績優股平均殖利率有3.58%，都不致於低落到僅剩0.05%。

台灣銀行業今年即使降息，定存利率仍有1.05%至2%，那還不如乾脆將基金存銀行，獲利更安全。更何況台灣今年經濟成長率有2.54％，預估明年3.83％，經濟發展穩定，並無不景氣狀況，而且今年上公司發行特別股，年息還有3.8%，如中租(5871)。勞退基金今年9月大虧749億元，10月又賠441.2億元，我們想知道，操作團隊停損措施／風控在哪？人員獎懲在哪？人員防弊與內控在哪？投資績效為何低落若此，實在不可思議，而公開資訊又有哪些？

勞動部解釋，9月因為美國總統大選，加上疫情嚴重，才導致勞動基金虧損，事實真相如何？看看國泰金、富邦金同樣管理龐大資金，績效足令勞動部汗顏。

國泰金管理10兆5620億餘千萬元資產(含不動產)，今年前10月獲利680.7億元，年成長率20.95%，EPS 4.82元，創歷史新高。富邦金管理8兆9576餘億元資產(含不動產)，迄9月底止，獲利比去年同期大幅增加33％，稅後純益達745.87億元，EPS達7元。

看看民營企業績效，不是直接打臉勞動部嗎？同樣的國際政治、經濟、金融環境，為什麼績效天壤之別，如今還爆發重大弊案，暴露長期政府基金管理制度大有問題，而且人員操守不佳。勞動部應該向國泰金、富邦金求教，人家是如何管理資產的？沒有任何卸責理由。

如何改革台灣三大基金管理，其實目前全球已經有8個國家運用人民退休準備金，成立主權基金，例如大韓民國、沙烏地阿拉伯、挪威、阿拉伯聯合大公國、俄羅斯、新加坡、中國、科威特等，都已有相當規模主權基金，而且都有相當多資金投資台灣資本市場，長期獲利穩定，頗受肯定，其運作模式，值得台灣學習參考。

主權基金的運用，有三大原則，分別是長期性、重視風險控管、強調實質收益。而且網羅世界一流的金融、經濟、產業、資金管理人才，共同負責基金的運用，目前國際知名的主權基金包括挪威養老基金、科威特投資公司、中投、新加坡淡馬錫、阿聯酋阿布達比基金等，基金規模均達4000億美元以上。其中以淡馬錫績效最好，年平均收益達18％。

主權基金運用範圍包括投資國內外金融市場，甚至參與國家基礎建設，例如現在台灣積極推動2025非核家園，需要總發電量20％的再生能源，商機龐大又長期穩定可靠，不論太陽能或離岸風電，都是各大企業積極努力發展的業務，但是現在再生能源僅提供6％總發電量，距離預期目標還相當遙遠，需要兆元以上大量資金投入，而其年化投資報酬率約10％，每案都是約20年長期契約，非常適合勞動基金投資。

另外如廢水處理回收廠投資、電動汽機車發展、新創科技、醫療產業等，都是需要資金，但是商機極佳，且收益可期的好投資，如果成立主權基金，可以協助國內經濟發展，獲得穩定安全收益。政府為什麼不能規劃將勞動基金投資這些未來產業呢？

目前國內三大基金管理，都採取大水庫理論，將資金全部集中管理運用，再將操作結果，平均分配每一位退休帳戶，是否妥當，備受爭議。現在許多國家已將退休金分戶、分級，多元化區分，讓國民依自己需要，自工作開始，即從薪資內固定提撥比例，定期定額存入自己帳戶，至於選擇投資標的，依願意承擔風險程度，分保守、穩定、積極、低高度風險等，供各人自由選擇，並可定期調整投資策略。

政府管理的三大基金，都是人民退休養老的棺材本，如今績效不彰，驚爆弊案，應向全民道歉，並且依法向涉事人員究責與求償，而改革絕對不容許因循苟且，敷衍了事。否則日後國家社會及下個世代的人民，必將因為勞動部的無能，付出更慘痛的代價。

請政府告訴我們，現在止血補救措施到哪兒了？