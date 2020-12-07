馬英九與美國前朝官員對話　呼籲台灣、中國恢復對話

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）前總統馬英九今（7）日透露，他日前和幾位前任美國官員視訊座談，討論拜登政府上任後新的台、美、中形勢，他並呼籲美國應鼓勵兩岸恢復對話。

馬英九今日透過臉書表示，近日在中國國民黨立法委員陳以信的安排下，和幾位前任美國官員舉行視訊座談，與會的包括前美國國務院代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）、前美國亞太經濟合作（APEC）資深官員王曉岷（Robert Wang），以及兩位前美國在台協會（AIT）理事主席卜睿哲（Richard Bush）與薄瑞光（Raymond Burghardt）。

馬英九表示，這些前美國官員都曾在民主黨執政時的外交界服務過，熟稔台美中關係，且在他任內八年期間合作愉快，「一起締造了台美陸30年來最好的關係」。

「這些前任官員、老友肯定我任內維持台美陸平衡的政策」，馬英九表示，他們認為拜登（Joe Biden）上任後，美國對台的承諾依舊堅實，並深信拜登會重申對台灣的支持。

「他們有人也坦言，川普（Donald Trump）執政時，對台灣看似強力支持，實質上將台灣當成美中之間可交易對象，傷害台灣甚巨」，馬英九轉述，這些前美國官員認為，拜登必須要將這樣的路線拉回，同時兼顧美國與台灣的利益。

馬英九續指，他們當中有人指出，歐巴馬（Barack Obama）政府時期，支持兩岸對話，以增加互信並降低緊張，任何階層的對話都很重要，他們深信拜登政府也會持續此一基調；也有人建議，美國應該鼓勵任何能找出方法，恢復兩岸對話的「創意」。

馬英九則建議他們向拜登新政府建議，根據雷根（Ronald Reagan）政府對台的「六項保證」（Six Assurances），美國雖然不介入「調停」兩岸之間的爭議，但至少可以鼓勵兩岸恢復對話，和平解決爭端。

馬英九還批評，台美關係近年淪為「口惠實不至」，且在蔡英文主政下，兩岸關係「快速惡化」；他還批評蔡政府「以政治力關閉中天電視新聞台」及宣布開放含萊克多巴胺的美國豬肉進口，在國內引發了高度爭議，且使台灣的民主「倒退」。

馬英九也呼籲台灣的兩大政黨，應該合作促成兩岸恢復對話，降低緊張情勢，「因為如果兩岸關係惡化，台灣的所有政黨、所有人都會受到衝擊；而美國身為台灣長年重要的友邦，可以發揮關鍵力量，鼓勵兩岸重啟對話。」