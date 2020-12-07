赴猴硐視察台鐵搶修 蘇貞昌：確保安全盼早日通車

行政院長蘇貞昌（中）7日上午前往視察台鐵在瑞芳－ 猴硐間因豪雨邊坡滑動的搶修工程，慰勞現場工程人員 ，也感謝他們的辛勞。 （行政院提... 行政院長蘇貞昌（中）7日上午前往視察台鐵在瑞芳－ 猴硐間因豪雨邊坡滑動的搶修工程，慰勞現場工程人員 ，也感謝他們的辛勞。 （行政院提供） 中央社記者陳俊華傳真 109年12月7日 (來源 中央社)

行政院長蘇貞昌今天到台鐵瑞芳－猴硐段視察搶修作業，他強調，搶修通車固然重要，但凡事以保護工程人員的安危為優先考量；政府會全力支持，在確保施工人員及旅客的安全之下，希望早日通車。

台鐵瑞芳－猴硐路段因連日大雨，4日大面積邊坡滑動，導致北部往東部路線仍中斷。

行政院秘書長李孟諺上午透過新聞稿指出，蘇貞昌上午8時視察台鐵在瑞芳－猴硐間因豪雨邊坡滑動的搶修工程，主要是慰問現場工程人員，也感謝他們的辛勞。

李孟諺說，蘇貞昌在現場聽取宜蘭工務段長李建勳的簡報，並親自向操作機具與施工中的搶修人員打氣。蘇貞昌強調，政府會全力給予支持，在確保施工人員及通車後旅客的安全下，盼早日通車。

李孟諺表示，這幾天天氣寒冷、氣候不佳，土石又鬆軟，在分三班日夜趕工下，蘇貞昌特別提醒現場工程人員注意自己的安全，為了通車，搶修固然重要，但凡事以保護工程人員的安危為優先考量。

台鐵司機員陳振芳在這次邊坡滑動事件中首先預警，蘇貞昌特別指出，陳振芳已經開火車26年，並沒有對自己的工作鬆懈，反而能發揮自己的經驗，見微知著，阻止了一場大災難發生，是一位防災英雄，政府要高度肯定和獎勵。

蘇貞昌說，台鐵的24小時監測系統也發揮作用，才能在這次即時疏散旅客。他也藉此勉勵所有公務人員，每個人在自己的工作崗位上，都有可能成為國家社會緊急危難時最關鍵的防災英雄。

蘇貞昌最後請交通部長林佳龍，就現在已盤點好的待改善路段，儘快進行補強，經費上不用擔心，政府一定全力支持。