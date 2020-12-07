〈時評〉全球新冠肺炎感染人數狂飆　疫苗搶奪戰火燒

新冠疫情能否控制影響全球經濟甚鉅，如今秋冬疫情再度升溫，全球新冠肺炎感染人數狂飆，惡化的數字讓人看了觸目驚心，各國陸續再次實施封城措施，新冠疫情真的變嚴重了嗎？ 沒錯，疫情原本就相當嚴峻，但隨著疫苗即將上市，目前各國都不再隱匿實際疫情，甚至有突顯疫情的嚴重，目的就是想能夠即早獲得疫苗，畢竟疫苗何時開打關係著人命，也關係著各國經濟命脈，世界各國搶奪疫苗大作戰已正式開打。

新冠肺炎至今已經即將屆滿一年，疫情爆發初期，大部份國家為避免經濟受影響，大都採取淡化或隱匿疫情方式應對，經過大半年邊境封鎖後，如今各國面對疫情態度大轉彎，對於疫情是完全不隱匿，畢竟及早解封邊境才能挽救經濟，疫情較為嚴重區域似乎有機會及早獲得疫苗？這就是最近疫情急速飆升的主因。

根據統計，截至上周六(5日)為止，全球共有6,648萬餘人確診，死亡人數超過152萬人，美國、印度、巴西、俄羅斯、法國、西班牙、英國、義大利、阿根廷及哥倫比亞等國被列為全球10大疫區，其中以美國最為嚴重，確診人數逾1,458萬人，死亡人數達28萬餘人，印度確診人數也達960萬餘人，即將突破千萬，全球確診人數超過百萬人的有多達14個國家。

新冠肺炎防疫的終極戰就是獲得疫苗，各國不僅砸錢搶疫苗，搞技轉、預購交易，還傳出有些國家不惜派出駭客，竊取研發機密，各種搶奪疫苗花招紛紛出籠。過去傳統疫苗開發需要費時約7~10年，因應新冠肺炎的嚴重性，全球都卯足全力去開發新冠肺炎疫苗，各國也都透過緊急授權制度鬆綁行政程序，但快就一定好、安全嗎？

阿斯特捷利康(AstraZenca)藥廠與英國牛津大學共同研發的新冠肺炎疫苗(牛津疫苗)，上月23日才宣布有效性達七成，沒多久卻傳出試驗過程有瑕疵，英國政府上月27日已指示相關單位就疫苗是否可授權使用進行評估。其實，中國在7月已對高染疫風險者展開緊急使用計畫，至11月中旬大概已有100萬人接種，俄國也為1萬名高染疫風險者施打Sputnik V新冠疫苗，但中國及俄國疫苗的安全性和功效都受到歐美專家強烈質疑，並未被廣為推廣。

美國輝瑞藥廠研發的新冠疫苗具有95%效能，為目前效能最高者，2日英國成為全球第一個批淮使用輝瑞疫苗的國家，這意味著英國在近期就可以大規模進行注射，但英國快速批淮疫苗使用也突顯英國疫情的嚴重；而全球疫情最嚴重的美國，總統川普也將於8日在白宮舉辦「新冠疫苗峰會」，最快從14日起疫苗就可能進行運送。

疫苗的商機有多大呢？美國政府與輝瑞公司在7月簽署一項19.5億美元協議，確保可以從輝瑞公司獲得1億劑的疫苗，8月與Moderna公司簽署購買1億劑疫苗的協議，購買金額為15億美元。據統計，今年8月疫苗仍在積極研發，當時世界各國下單預購數量就達57億劑，若以每1億劑得花費15億美元去計算，就知道疫苗商機驚人？況且這些大藥廠並非個個有佛心，高度開發的歐美日國家不缺錢，目前就是砸錢去研發或是預購疫苗，那低收入國家怎麼辦？低收入國家疫苗取得還得解決。

專家分析，疫苗涵蓋率必須超過6成5，才有群體保護力，目前全球的人口數約達78億人，初期疫苗數量有限，新冠疫苗上市也不是所有的人立刻就能得到注射。世衛組織認為，大規模注射疫苗大約要等到2021年的年中，而效果只有到2021年秋冬季，高比例人群進行疫苗注射後才能顯示出來。世衛組識也警告，不要以為疫苗問市，危機就會解除，疫苗不等於零疫情。疫苗並非萬靈丹，想要完全擺脫疫情似乎還有很長一段路要走。