台灣F-16A/B升級落後 空軍：後續年度將補足數量

空軍將現有F-16A/B構改F-16V（Block20），但民進黨立委羅致政今天表示，構改進度落後且不斷下修交機數量，空軍參謀長黃志偉中將承諾，落後架數將補足在後續年度，民國110年35架、111年35架、112年32架。

為提升現役F-16A/B型戰機性能，空軍以「鳳展專案」為代號，耗資約新台幣1100億元，由美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司與漢翔，共同將現有141架F-16A/B型戰機升級為F-16V（Block20）型戰機，全案預計在民國112年完成。

國防部副部長張哲平上將上午至立法院外交及國防委員會，針對「F-16A/B型戰機性能提升」、「劍龍級潛艦戰鬥系統提升案」、「新式高級教練機」預算解凍案進行專案報告。

羅致政指出，針對F-16構改進度，原規劃民國107年4架、後修訂4架、實際交機4架，無落後；但108年度原規劃24架、後修訂16架、實際交機11架，落後5架；109年規劃27架、後修訂22架、實際交機19架，落後3架，軍方構改進度落後，且不斷下修交機數量，並詢問軍方因應方式。

黃志偉承諾，落後的數量將補足在後續年度，目前規劃110年交機35架、111年35架、112年32架；羅致政強調：「我現在白紙黑字寫下來，不能再調降」。

張哲平表示，鳳展專案一剛開始確實遇到故障、人力不足、洛克希德馬丁技術人員不具備F-16專業等困難，但後來經通盤檢討，目前漢翔一個月可以完成3架構改。

張哲平在中場休息時接受媒體訪問，針對鳳展專案的預算是否不斷增加。張哲平回應，這樣的定論是不正確的，當時鳳展專案決算金額是53億美元，後因考慮國家財政、部分項目當年美國沒同意要賣，因此台灣方面列為緩購項目，並編列新台幣1100億元推動。

張哲平說，後來又因美國會陸續知會同意出售緩購品項，因此跟立法院報告後增加預算構改，增加至1402億元，「但都還在53億美元的涵蓋範圍」，並非無限制的增加預算，這樣的說法是錯誤的。

另外，媒體報導，傳海軍明年將推動6艘拉法葉艦性能提升案。張哲平回應，與事實不符，全案仍在規劃階段，且預算也尚未編列。