也是末日！聯合國研究：土壤60年內恐劣化消失　人類生存大挑戰

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）除了海洋外，土壤無疑是全球生命所賴以維生、最重要的自然元素之一，然而，聯合國農業與糧食計畫署(FAO)最新的報告卻顯示，隨著人類活動，土壤正在逐漸「死去」，其危機等級與氣候變遷相當。

參與研究的300名科學家指出，土壤就是我們世界的「皮膚」，很重要也很脆弱，人類過度農耕、砍伐樹林，還有汙染、全球溫暖化等問題，都會危害土壤的安定性，現在已有關鍵證據顯示，全球很大一部分的土壤，已經因為人類活動而在「退化」當中。

土壤除了具備生產作物的作用外，還能淨化水和儲存碳，更是數不清我們看不到的生物的家，要是因為利用不當而讓這一層花上數千年所生成的土壤受到腐蝕，土壤劣化後若要重新恢復健康，又需要上千年的時間。

更糟的是，土壤內的微生物擔負著將廢料轉化成生物鏈營養素的責任，而這麼多年以來，科學家僅有辦法對其中的1%進行深入的研究，農糧署總幹事屈冬玉和《聯合國生物多樣性》執行秘書瑪雷瑪(Elizabeth Maruma Mrema)指出，在生物多樣性的議題上，長期以來人類都專注在「地上」，卻對「地下」鮮有關注，但是這些微生物也很重要。

土壤「死亡」的主因是農業活動，大量使用的肥料、殺蟲劑和抗生素已經抹殺了土壤中的生物體，而為了增加農地面積而砍伐森林、摧毀生物自然棲息地則讓幫助植物成長的真菌死亡，同樣加速了土壤的劣化。

研究團隊說，現在還來得及補救，除了要保護仍然健康的土壤外，將健康土壤「接種」給受損的土壤，也能延緩土壤完全死亡的速度。

不過如果我們沒有做出反應呢？FAO副總幹事斯米多(Maria-Helena Semedo)在2014年曾說，依照現行的土壤「死亡」速度，很可能全球表土層在60年內就會全部消失，屆時，將會嚴重影響人類自己的生存。