「天使手指」台灣鋼琴家陳瑞斌音樂會　柴可夫斯基 「四季」詮釋疫情心聲

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)有「天使手指」美譽的鋼琴家陳瑞斌，將重現大師系列以表致敬之意，將演出柴可夫斯基名曲 「四季」詮釋疫情之下的心情。

新型冠狀病毒疫情在全情肆虐，此時更需要正面力量來鼓舞人心，「 陳瑞斌 Rueibin Chen 鋼琴音樂會」 -貝多芬誕辰 250 週年及柴可夫斯基誕辰 180 週年音樂會，期望藉由音樂為疫情之下的台灣社會注入撫慰、積極的力量。

綺想室內樂團表示，有「天使手指」美譽的鋼琴演奏家陳瑞斌，曾以第一位台灣出生鋼琴家身份，在美國知名露天音樂劇場 Hollywood Bowl 好萊塢碗與世界著名交響樂團 Los Angeles Philharmonic 洛杉磯愛樂樂團演出，及上海世博開幕﹅北京國際電影節開幕等大型演出舞台。

今年適逢德國作曲家「樂聖」貝多芬250週年及柴可夫斯基180週年誕辰紀念， 貝多芬與柴可夫斯基兩位作曲家是古典樂發展史上重要的靈魂人物，在音樂史上占有非常重要的地位，並有著非常深遠的影響與意義。

此次演出將以柴可夫斯基著名的 「四季」鋼琴全集揭開演奏序幕，陳瑞斌將以精湛的琴音帶領觀眾回到作曲家當時的年代與環境、歷史。領會季節分明的國度，在12個月份的不同情境如何寫下這套樂曲，精彩可期。

陳瑞斌說，「 音樂帶給我很多感動，也帶給我人生上的意義，走藝術這條路， 如果沒有一定的熱忱，很難堅持下去，我只有一個夢想，我真的很喜歡音樂，所以沒有放棄這條路。 」此次演出希望向下一代的年輕人，傳遞貝多芬對音樂與生命的堅持與不屈不撓的信念，以及永不放棄的精神。

陳瑞斌將於12月19日於臺北國家音樂廳舉辦巡迴演出，挑戰包括柴可夫斯基最著名的「四季」鋼琴曲集全集及貝多芬著名「月光」、「熱情」鋼琴奏鳴曲等技巧艱難的曲目，除了技巧艱難，也是鋼琴曲目上最浪漫動人的曲目，藉由他的獨特詮釋與精湛琴藝，向兩位偉大的作曲家致敬。

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