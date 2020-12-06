歲末聖誕跨年饗宴 慕軒飯店推頂級蛇河農場牛小排

聖誕節即將到來，慕軒飯店GUSTOSO義大利餐廳自2020年12月24日至12月31日止，為饕客獻上『聖誕跨年盛宴』半自助式晚間套餐，每位只要1,380元+10%起，享世界頂級蛇河農場牛小排或法式小羔羊排等精緻主菜四選一，及豐盛自助餐台料理，同時推出早鳥優惠，凡於12月14日前訂位及訂金支付，每人再送波士頓龍蝦半隻！另外，慕軒首次提供德國百年歷史的聖誕史多倫麵包，12月20日前預購享早鳥價199元。

聖誕跨年限定 波士頓龍蝦免費饗

以義大利經典料理著名的GUSTOSO義大利餐廳，近期剛獲得「世界奢華餐廳大獎World Luxury Restaurant Awards」之殊榮，將於12月24日至12月31日晚間18:00-22:00推出『聖誕跨年盛宴』半自助式套餐，歐陸主菜四選一，每道1,380元～2,280元+10%起，其中主廚特別推薦來自美國加州知名蛇河農場（Snake River Farm）的極黑和牛牛小排，以日本黑毛和牛、美國安格斯牛混種，用最高品質穀飼時間長達 600 天，造就出大理石般均勻細緻的美麗油花，豪爽以直火碳烤造就牛排外表微焦、內裡軟嫩多汁口感，再佐上鹽中黑鑽石之稱的夏威夷黑鹽，富含礦物質精華，完整提味帶出肉質的甘甜韻味。12月14日前完成付訂，再加碼贈送每人波士頓龍蝦半隻，和重要的人開心享用美味海陸盛宴。

舌尖偽出國 一秒遊德國吃百年耶誕麵包

慕軒飯店為聖誕佳節特別製作擁有五百多年歷史，源自德國的史多倫麵包，外型象徵耶穌誕生被毛毯包裹、在襁褓中的嬰兒模樣，各色果乾代表東方三博士的贈禮。史多倫口感介於奶油蛋糕和麵包之間，師傅以大量果乾及蘭姆酒浸泡數週後揉入麵團，烘烤期間再反覆塗抹榛果奶油與肉桂糖水，麵包質地濕潤細緻，很適合搭配茶飲或咖啡品嚐。聖誕史多倫麵包每個原價250元，凡在12月20日前訂購早鳥價199元。