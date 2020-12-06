「牛」運當頭迎新春 福華年菜外帶夯

春節除了上餐廳圍爐，購買外帶常溫年菜替年夜飯加菜的民眾也愈來愈多，往年國人更趁著春節連假期間安排出國旅遊，而今年更因國外疫情持續延燒，出國旅遊意願勢必受到影響，而飯店業者樂觀預期今年年菜外帶商機將突破往年銷售量，民眾選購年菜也勢必會提早預訂。

為搶攻年菜市場50億元商機，今年台北福大飯店共推出61款年菜商品，包含53道常溫年菜單品、4組年菜套餐及4款年節禮盒。蓬萊邨台菜餐廳主廚王永宗以傳統手路菜風味，將製作繁複的五福拼盤和台式佛跳牆排翅等上等食材入饌，精心獻上6人份「富貴套餐」，江南春江浙餐廳主廚劉宜嘉，講究刀工的滬式料理，精細刀藝與燉、燜、煨等傳統料理手法，精心打造6人份「鴻運套餐」，

珍珠坊主廚葉晉誠端上6人份「高陞套餐」，道道讓您唇齒留香，品嚐經典粵菜之美，每套9,888元。另外，更為小家庭量身打造4人份「賜福套餐」每套5,288元。即日起至2021年1月8日止，訂購付款全品項皆享9折優惠。另外，只要於線上商城訂購中式套餐，亦可享9折優惠再贈福華限定紅包袋(4款年菜套餐各限量40套)，每套6人份更只要8,999元。

台北福華大飯店外帶年菜，每年廣受消費者好評及熱烈支持，媒體年菜評比更屢獲殊榮。主廚團隊秉持著當日現做、絕對真材實料，加熱後口感不變的高品質，每道佳餚都是拿手招牌菜，讓您品嚐後新的一年好運旺旺來。今年江南春主廚劉宜嘉獻上「鴻運八寶福拼盤」（今年限量88套，每套1,888元）其中曩括了餐廳超人氣的紹興醉鮮蝦、麻辣牛筋、涼拌花椒片、櫻桃鴨胸、魚子醬墨魚、五味九孔、烤野生烏魚子和鹽焗黃金雞8道，道道精彩，每一口都是頂級風味。此外，因應小家庭客群飲食習慣改變，首次推出4人份「賜福套餐」（限量88套）更寓意著雙喜臨門、六畜興旺，還有年年有餘的好兆頭。其中「紅燒金元寶」採用國產豬並精選2公斤重的豬前腳，『元蹄』具家人團圓之意。表皮炙燒後汆燙、燜煮，以陳皮、桂皮、甘草、花椒、八角、紅甘蔗頭、麥芽糖及冰糖提味，煮上2小時後，膠質軟爛入口即化，更肥而不膩，晶瑩飽滿、恢弘大氣！

另一道功夫名菜「虎掌花膠烏參」豬蹄筋慢煨加入花膠並選用美國進口烏參，先以醬油、蠔油、高湯、米酒滷至入味，再油炸去除水分，最後使用老母雞加豬皮熬煮製成的精華醬汁煨煮提味，一口咬下膠質表面有一點酥脆口感，因先滷再炸，濃郁的香氣和Q彈口感包覆其中，入口軟爛富含膠質，絕對是家中長輩的心頭好。而每年媒體年菜評比常勝軍「紹興醉雞」絕對是熱銷必購年菜，精選國產紅羽土雞腿肉，冰鎮冷藏去骨後，再以紹興酒、枸杞等調味料浸泡約2天入味，皮肉之間的雞凍更是精華所在，酒香恰到好處。每年除夕當天，光是雞腿原料就進貨達2公噸，更為過年圍爐必吃美饌。考量到素食者常受限於食材，菜色選擇性偏少，江南春獻上「百果烤白菜」、「長年菜燴珍菇」、「彩椒烤鮮菇蔬」及「茶燻素鵝」等多款精緻素食年菜單品提供選擇，選用珍珠菇、杏鮑菇等各種菇類入料，再搭配百果、腐竹筍、長年菜等多種健康蔬食，養氣又健康。

蓬萊邨台菜餐廳主廚王永宗將台菜料理中作為復刻經典開胃菜端上桌，「五福拼盤」由紅糟鵝肉、芹菜龍膜、蛋黃中卷、麻辣牛腱和孔雀烏魚子，五種菜色融合而成的手路菜料理。芹菜龍膜則是取用豬脊髓骨中的骨髓膜曬乾製作而成，由於耗時費力，因此難在宴席當中登場，龍膜吃起來口感類似海蜇皮，但卻更加的彈牙，市面上相當難取得，孔雀烏魚子以細火燒製清香淡雅的香氣，襯托出新鮮甜美的口感。

此外，年節或辦桌必備的團圓桌菜可少不了一盅佛跳牆，蓬萊邨「台式佛跳牆排翅」（每甕2,400元），主廚選用鮑魚加入魚膠、魚皮、干貝、甜龍筍、雞腿、五花小排、豬腳筋、花菇、栗子、芋頭、鴿蛋等12種配料與主廚私房中藥熬製藥酒配方，將豐富食材排入佛跳牆甕內，再倒入事先熬煮的老母雞高湯，炊煮3小時，讓所有食材的風味融合成一體，展現出佛跳牆最佳的風味。主廚王永宗表示，穩定的高品質風味，是蓬萊邨佛跳牆多年來熱銷的最佳保證。蓬萊邨佛跳牆魚翅料多實在、湯頭鮮甜，主廚使用魚唇取代傳統的豬腳，讓整盅佛跳牆膠質豐富，呈現出道地台式佛跳牆的獨特滋味，此外考量保有湯頭的味道，食材也捨棄白菜，以免湯頭隔夜後會略帶酸味，影響了風味。

今年主廚獻上新菜「蓬萊月桃紅糟綑蹄」（每份2,200元，限量50套），選用重達2公斤的台灣國產豬前腳，川燙後去骨取肉，使用花椒、五香、胡椒、醬油等香料調味，反覆搓揉讓肉塊增加黏性使其入味後，再將肉塊回填並用月桃葉綑綁妥，月桂葉為台灣原生種薑科植物，主要添加香氣。再選用宜蘭紅糟、薑、白醬油、糖等香料調製滷汁後，慢火小滷2小時才完工的功夫菜。而去年一上市即預售完畢的「懷舊菜尾一品鍋」（今年限量50盅，每盅5800元）目前持續預購追加中，主廚選用頂級食材，如日本干貝、鮑魚、魚翅、加入綑肚、魷魚、馬蹄、菜丸、排骨酥、羊肚菌菇和蘿蔔等，食材各自處理好後用文火煨熟，並取其精華對湯放置蒸籠即成。此菜鄉土風味濃，味厚而鮮，誘人食慾，記憶裡的古早味台菜精選與主廚私房菜單的絕妙年菜組合，如今台北福華蓬萊邨一次讓大家重溫50～80年代吃辦桌的人情味與台菜味。

珍珠坊主廚葉晉城則推薦深受老饕喜愛的「玫瑰油雞」（每份1,588元）主廚特製滷水，用大量的醬油、冰糖調合，加入數十種香料，使其滷水香沉，挑選仿雞腿口感極佳，浸泡，使其入味香氣四溢，放涼後食用口感Q彈，越嚼越香。「上湯佛跳牆魚翅」（每甕3,288元）嚴選頂級中排翅、五花小排、翅唇，加入豐富食材像是芋頭、栗子、角鮑、白蘿蔔、香菇、干貝、杏鮑菇等，長時間燉煮超過3小時，香味四溢、湯頭溫醇不油膩、膠質豐富。「金沙麥片軟殼蝦」鹹蛋黃壓碎後加入蒜末、蔥花及胡椒、鹽拌炒調味成金沙，選用軟殼蝦下鍋油炸至表面金黃酥脆後鋪上金沙醬，再灑上香濃酥脆麥片，食到鮮味又彈牙，鹹香下飯絕對好味！ 遵循古法手工製成的「臘味蘿蔔糕」使用白蘿蔔、古法在來米漿、獨家提煉豬油調配黃金比例製作而成，技巧在於，煎得火候拿捏得宜，將外皮的脆度與焦香度控制得剛剛好，內部維持著溫熱的蘿蔔絲香氣。一旁的蒜蓉醬味道超過預期的嗆，帶著點辛辣度，很夠味！

不僅讓中菜料理專美於前，麗香苑亦提供像是經典西式年菜德國豬腳、美式燒烤豬肋排和迷迭香烤羊排等多樣佳餚，囊括了江浙料理、台菜、廣東菜及西餐，分別推出招牌菜式，用美味連結長輩的心。讓您輕鬆外帶，無需費心幫年菜解凍，提回家就能輕鬆圍爐立即享受「五星級年夜飯」，每道佳餚皆能以最完美的口感，伴大家度過春節團圓時刻。

除了年菜套餐、單點，珍珠坊蔡清南行政總主廚誠意獻上兩款精緻高雅的賀年禮盒，嚴選上乘食材配以精湛廚藝製成「花開富貴臘味禮盒」港式肝腸、港式臘腸、金華火腿揉合矜貴、傳統與嶄新的口味。「步步高升吉祥禮盒」傳統富足的臘味蘿蔔糕及香甜味美的紅豆蜜年糕，遵循古法手工製成，嚐起來口感濃郁，絕對是賀年糕點中的寵兒，為您和您的摯愛親友送上新春祝福，亦盡顯濃情厚意。