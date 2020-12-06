不買中國疫苗 陳時中：法規未開放且仍有疑慮

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（6）日表示，兩岸貿易法規一直未開放中國疫苗，但和今年武漢肺炎疫情無關，主要是對製程有疑慮，加上過去許多疫苗都曾出現問題。

參與武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗研發的中國工程院院士王軍志日前宣稱，中國今年內將有6億支滅活疫苗獲批上市。國民黨智庫國家政策研究基金會副董事長連勝文在臉書批評，政府因「反中」否認中國大陸的防疫成果以及疫苗的效力，還沉溺關門做山大王快感。

陳時中在今天下午記者會中提到，疫苗是科學，用意識形態討論不恰當，而中國疫苗能否進口牽涉到台灣跟中國貿易法規，血清、血液製劑和疫苗一直沒有開放，並不是因為此次疫情，而是長期以來對中國的製程有疑慮，加上中國過去有許多疫苗曾出現問題，因此一直沒有開放。

對於中國宣稱將上市6億支疫苗，陳時中表示，拭目以待，但安全性仍需要被考慮，由於中國在訊息上常有一些保留，因此會讓人比較擔心。

中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩指出，前幾年中國疫苗曾出現過期、疫苗廠管理等問題，這些問題是否已獲得確實改善，仍須持續關心，由於種種事件暴露出的問題，因此會更謹慎看待中國疫苗。

疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝舉例，歷年都曾報導過中國疫苗的問題，如2004年的「江蘇宿遷假疫苗案」、2007年「山西假疫苗案」造成多人死亡、2013年「B肝疫苗死亡事件」、2019年的疫苗過期案等。