【神秘聲波攻擊】駐中國、古巴外交官不明腦傷 美國官方報告出爐

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）曾經震驚國際的美國外交官疑似遭聲波攻擊案，終於有了初步調查結果，根據美國國家科學院（National Academy of Sciences，NAS），元兇可能是「定向微波能量」（directed microwave energy）。

自2016年起，駐古巴與中國之美國外交官與家人，陸續出現聽到噪音、頭疼、耳朵疼、腦壓升高、耳鳴、視力障礙、暈眩等症狀。直到今年6月，許多人的症狀都還未能緩解。

CNN報導，由國務院委任、集結19名醫學專家與科學家所做的報告指出，導致外交官腦部受損的肇因直指「定向脈衝射頻能量」（directed pulsed radio frequency energy）。專家小組將化學攻擊、傳染病、精神問題等多種可能導致腦部損傷的因素都納入考量，但最終都加以排除。

受害者之一、曾駐點廣州的美國外交官倫吉（Mark Lenzi），2017年開始出現頭疼、閱讀困難、焦躁易怒、記憶力失常與睡眠障礙等莫名症狀。經由腦部磁振造影檢查（MRI），檢視的107處區域中，20處腦容量過低，這些區域主掌記憶、感情控制與行動等功能，另有3處腦容量過高，意味其症狀果然是與腦部損傷有關。

根據CNN於2018年的報導，為了找到「凶器」，美國官員曾拆了美外交官遭聲波攻擊時所居住的建築物，卻未發現任何聲波裝置，因此將矛頭轉向由近處發射的微波攻擊。至於聲音，恐怕只是遮掩此一手法的煙幕彈。

古巴政府極力駁斥官方涉入相關攻擊之指控，表示「集體歇斯底里」才是造成美官員身體有恙的原因。由於手法相當高明，俄國與多個與美國素為宿敵的國家也都被點名是幕後主使者，惟並無確切證據。另有一派認為，是部分反美的古巴情報官員，不滿美古大和解，而與俄國聯手導了這齣戲。