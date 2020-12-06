英媒：英國女王夫婦數週內接種疫苗 可起帶頭作用

「每日郵報」報導，英國女王伊麗莎白二世夫婦將在數週內接種武漢肺炎疫苗，預料可安撫對疫苗安全存疑的民眾，起到帶頭作用，讓大眾更願意接種疫苗。

英國領先全球，批准使用美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech聯手研發2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗，但疫苗只花了10個月就被批准施打，把通常需要花上10年的過程大幅壓縮。民調顯示，1/5民眾對疫苗安全存疑。

報導指出，94歲的女王和99歲的丈夫菲立普親王不會享受優待，堅持要「排隊」等到第一批優先施打對象，也就是養老院長者與他們的照護者施打之後，再接種疫苗。兩人預料會在醫師的建議下施打疫苗。

衛生專家認為，若女王夫婦願意施打疫苗，將有效打擊正在流傳的疫苗陰謀論。陰謀論很可能會導致民眾對施打疫苗卻步。

早在1957年，女王就曾透露兒子查爾斯和女兒安妮公主都施打了小兒麻痹疫苗，安撫對疫苗心懷恐懼的民眾。

除了女王夫婦之外，也有人討論查爾斯王子和威廉王子是否可以做為施打疫苗的表率。然而，有人反對把王室家族的行動「政治化」，更何況兩人並不在施打疫苗的優先名單當中。

為了避免產生爭議，王室成員預料都會和全英國其他同年齡層的民眾同時施打疫苗。這代表30多歲的威廉王子和妻子凱特最快得等到明年才能接種疫苗。

報導指出，白金漢宮和政府正在討論王室成員是否可作為表率。官員也考慮讓其他名人帶頭，包括高齡94歲的國寶級自然科學家大衛艾坦勃勞（DavidAttenborough）以及85歲的知名女演員茱蒂丹契（DameJudi Dench）。

「每日郵報」調查，有58％民眾希望英相強生（Boris Johnson）能在電視上直播接種疫苗，僅有16％民眾反對。