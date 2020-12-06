搭配台灣電影《孤味》拍攝景點 星宇航空「雙城號」微旅行前進台南

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）國旅發威！交通部推出「微旅行2.0」，星宇航空鎖定南台灣市場，與臺南市政府合作推出「台北-台南雙城號」套裝行程，搭配台南時下最流行的景點，包括國片《孤味》的拍攝景點及小吃旅程，用電影開啟台南文化之旅。

台南市觀光旅遊局表示，交通部放寬航班起降限制，從桃園機場起飛後能降落在台灣任一個民航機場，有助於國旅發展出創新的玩法，以及銷售模式。

在國旅中頗受好評的星宇航空本次選擇台南市做為首航，12月19日推出「台北-台南雙城號」，來回4班往返。

民眾可單機購票，也可搭配KLOOK、KKday及易遊網等旅遊推出的機加酒套裝行程。

觀旅局表示，本次台北飛台南的JX8063航班結合由KKday推出充滿濃濃「台南味」的《孤味》的台南拍攝景點及小吃遊程產品，搭星宇遊台南、用電影開啟台南的文化之旅。

觀旅局，星宇航空首發「台北-台南雙城號」 JX8061及JX8063航班，將分別於12月19日上午9點半及11點15分自桃園機場起飛，航經日本宮古島、沿台灣東岸飛行。預計於12點30分及下午2點15分抵達台南機場。

「台南-台北航班」JX8062及JX8064則將於19日當日中午1點45分、下午3點30分自台南機場起飛，沿東岸飛行、再至日本宮古島，傍晚4點45分及晚間6點30分抵達桃園機場。

旅客可盡享3小時的完整飛行體驗，享用機上美饌，跟著機長的即時導覽，從雲端飽覽台灣美麗的海岸線及獨特地景。相關旅程將於明日上午10點於KLOOK、KKday、易遊網準時開賣。