【更新】染疫印尼移工接觸者新增2例確診 在逃越南籍移工今晨台北市落網

更新時間：2020-12-06 10:03

移民署表示，本月4日在接獲案688接觸者失聯通報後，移民署成立專案小組，與警政署各單位合作，查詢該失聯越南籍移工下落，順利於今（06）日凌晨1點於台北市某民宅查獲。

該移工並無發燒、咳嗽等疑似武漢肺炎症狀，講由台北市衛生局會同移民署專勤隊送醫採檢後，送至檢疫所進行集中隔離，並釐清逃逸4天來的移動路線。

首次發稿時間：2020-12-06 09:36

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）本月4日確診武漢肺炎的印尼籍移工，由於在集中檢疫到確診，與其他47名人有密切接觸，中央流行疫情指揮中心要求47位接觸者重新集中檢疫採檢，不料其中1名越南移工本月2日據傳就已失聯，有媒體報導，今（06）日凌晨在台北市尋獲該移工，正由移民署看管中。

12月4日一名印尼籍女性移工（案688），11月13日來臺工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境直到檢疫期滿前採檢，皆為陰性。

該個案11月28日檢疫期滿後，由仲介安排至宿舍自主健康管理至11月30日，因雇主要求，於12月1日由仲介安排至醫院自費採檢，因Ct值32而確診。

指揮中心匡列個案接觸者共52人，其中47人為同宿舍移工，其餘5人為仲介及專車司機，列自主健康管理。

由於該移工在居家檢疫、採檢完成後，入住移工宿舍，因自費採檢才確診，擔心宿舍發生群聚，或是移工進入服務家庭後造成新一波感染，指揮中心昨（06）日晚間緊急召開記者會。

根據《中央社》報導，指揮官陳時中說，新增1名陽性確診（案295），20餘歲印尼籍女性，為4日確診的印尼籍移工（案288）在宿舍的接觸者，此外，還有1名移工為一採陽性、二採陰性情況，將於今（06）日進行第三次採檢。

指揮中心緊急召回曾入住該集中檢疫所的47名移工，並要求再次集中檢疫，但1名越南籍移工，本月2日從雇主家離開後便失聯。

而根據《三立新聞》引述《東森新聞》報導，相關單位已於今（06）日凌晨在台北市一處民宅尋獲該失聯越南籍移工，目前人正在移民署。

陳時中表示，昨晚新增的確診個案（案295），曾於11月30日至12月4日入主「桃園市春日路」的醫管中心，呼籲雇主注意家中聘僱移工，若是從「春日路宿舍」者，應盡快協助移工回到集中檢疫所。