澳洲新法 中國藉姐妹市推進一帶一路將受阻

澳洲國會3日通過新法授權聯邦政府可阻擋地方政府與外國簽訂協議。預料即將受到影響的，包括維州與中國一帶一路協議、澳洲城鎮與中國姐妹市協議以及兩國間大學合作協議等。

據澳洲廣播公司（ABC）8月27日報導，將因為新法而接受審查的協議，一共超過130宗，涉及30個不同國家。其中以涉及中國的協議最多，達48宗；其次是日本16宗、印度12宗等。涉及台灣的協議只有1宗－昆士蘭州農業及漁業廳與行政院農委會農業試驗所簽訂合作備忘錄。

ABC所披露的協議當中，包括有澳洲多個城鎮與外國締結的姐妹市協議。

在各項有關協議當中，引起媒體關注的是維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews）於2019年10月與中國國家發展和改革委員會副主任寧吉喆簽署「共同推進『一帶一路』建設框架協議」。

預料維州加入「一帶一路」計畫的協議，可能會因新法通過而受到阻擋。因此，安德魯斯多次公開反對推動新法。

安德魯斯強勢護航「一帶一路」計畫，進一步激起輿論關注。媒體大亨梅鐸旗下墨爾本「前鋒太陽報」（Herald Sun Daily）、雪梨「每日電訊報」（The Daily Telegraph）、昆士蘭「郵報」（The Courier-Mail）及阿德雷得「廣訊報」（Advertiser）等各大城市日報，今天在各自網站上轉載標題「國安專家抨擊安德魯斯的中國政策言論」（National security experts slam Daniel Andrews'China comments）的報導。

報導提到，安德魯斯說：「讓我們（澳洲）的產品賣給我們的最大客戶（中國），越賣越多，這絕對是符合我們的利益。」他提到，對新法提出質疑的原因之一是，聯邦政府將有權審查地方城鎮與外國的「姐妹市協議」。

對於安德魯斯的言論，澳洲國立大學（ANU）國家安全學院教授麥迪卡法（Rory Medcalf）批評，「維州政府仍只是看到商機，而不顧那些中國所帶來的網路攻擊風險和其他國家安全難題。」

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）防衛策略及國家安全研究主任休布瑞吉（Michael Shoebridge）也指出，國際社會已看穿「中國利用貿易作為武器」，安德魯斯必須正視。

中國利用與澳洲各城鎮締結姐妹市，試圖推動更多澳洲州政府加入「一帶一路」，這種做法近期已引起輿論關注。

昆士蘭州布里斯本市議會10月20日會議紀錄顯示，副市長亞當斯（Krista Adams）辯論過程中強調，由於布里斯本市的姐妹市中國重慶在一帶一路計畫扮演重要角色，因此對布里斯本帶來發展機會。

在10月20日會議中，澳洲布里斯本市議會決議舉辦慶祝與中國重慶締結姐妹市15週年活動。有關決議，受到中國外交部發言人趙立堅點名「讚賞」。

事後，昆士蘭「郵報」（The Courier-Mail）於10月28日的相關報導中，引述澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）執行董事詹寧斯（Peter Jennings）指出，澳洲地方議會與中國締結姐妹市的協議，有可能損害到澳洲聯邦政府的外交政策。

「郵報」又引述外交政策智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute for International Policy）資深研究員麥葛瑞格（Richard McGregor）指出，中國試圖利用與澳洲各地締結姐妹市關係，進而左右澳洲聯邦政府的政策。

「郵報」更提到，澳洲安全情報組織指出，澳洲地方議會有不少政治人物已是外國間諜「亟欲染指的目標」（attractive targets），造成外國勢力干預和影響的缺口。

梅鐸旗下在澳洲各大城市發行的日報，今天也同時轉載標題為「中國『霸凌』引發關注新州姐妹市關係」（China 'bullying' sparks NSW council sister city relationship concern）的報導，指與中國締結姐妹市關係的99個澳洲城鎮，還有與中國締結友好城市關係的32個澳洲城鎮，可能會因新法通過而面對聯邦政府審查。

報導指出，聯邦政府已著手審查雪梨市和中國廣州的姐妹市關係。

除了受到新法約束之外，澳洲多個城鎮議會內部有人提出要求終止與中國姐妹市關係。例如，新南威爾斯州彭里斯（Penrith）市議員柯尼希（Marcus Cornish）已公開表態，她將會向市議會動議，要求終止與中國昆山的姐妹市關係。

澳洲城鎮因為與中國姐妹市的關係而引發爭議的事件，近期已一再引起輿論關注。例如，新南威爾斯州瓦加瓦加（Wagga Wagga）市議會4月14日表決通過，終止和昆明的姐妹市關係；但8天後市議會召開特別會議，決議撤回稍早決議，確認與昆明維持姐妹市關係。

當初動議要求終止與昆明姐妹市關係的市議員芬內爾（Paul Funnell）事後向中央社表示，他向市議會提出動議，指瓦加瓦加市應該和台北市建立姐妹市關係；但可惜未獲支持。

芬內爾隨後再次提出動議，要求終止和昆明姐妹市關係。目前仍待市議會辯論和表決。

另外，新法的導言（Preliminary）第8節（Section 8）明訂，澳洲各大學和任何「缺乏機構獨立性」（does not have institutional autonomy）同時遭受外國政府「實際操控」（substantial control）的外國大學所達成任何協議，也在受到新法約束範圍之內。

澳洲國會3日通過「澳洲對外關係（州和領地協議）議案2020」（Australia's Foreign Relations〔State and Territory Arrangements〕Bill 2020）。新法實施後，澳洲各級地方機構與外國政府及相關機構制定的協議，要是被認定為可能損害澳洲的外交事務，或可能違背外交政策，聯邦政府將可終止有關協議的談判，或宣告已簽訂的協議無效或無法執行。