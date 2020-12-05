台灣移民節「感謝有您」　卓越新住民帶來臺灣前進新動力!

在場各國駐外代表、政府及地方官員、立法委員等共同宣示落實推動新住民八大照顧輔導措施。（圖/移民署） 在場各國駐外代表、政府及地方官員、立法委員等共同宣示落實推動新住民八大照顧輔導措施。（圖/移民署）

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）「2020國際移民日－新手相連，海山同遊」今(5)日在基隆市國際海洋科技博物館(海科館)熱鬧展開!

今年移民節活動由內政部移民署與基隆市政府攜手合作，在海科館舉辦一系列多元文化系列活動，大家可免費暢遊七大主題展區、體驗全臺最大IMAX 3D海洋劇場、欣賞多元文化表演、品嚐異國美食、手作DIY文化體驗，還有熱鬧滾滾的摸彩活動，精采豐富的活動內容吸引許多民眾前往參加！

內政部徐國勇部長、移民署邱豐光署長及基隆市林右昌市長共同開幕，接著進行【感謝有您】頒獎典禮，由徐國勇公開表揚7位來自各國的新住民、外籍朋友及移工們，感謝他們對臺灣的貢獻與付出。來自巴布亞紐幾內亞代表、越南辦事處副代表、聖文森參事、韓國領事、印尼代表處主任、印度代表助理等6國官員也攜家帶眷前來參與盛會。總統府國策顧問童永、立法委員葉毓蘭、基隆市議會副議長林沛祥、議員蘇仁和、莊錦田、張淵翔等民意代表共襄盛舉。

卓越新住民帶來臺灣前進新動力!來自日本九州的音樂家後藤史圭是中文流利的臺灣女婿，在臺期間除了自組樂團H/F、參與音樂作家范俊逸文學樂團、擔任歌手符瓊音、陳零九等歌手的貝斯伴奏，並獲得2011年全球閩南語大賽最佳歌曲創作獎外，更已於今年3月底以高級專業人才身分取得我國國籍，是正港的臺灣人！這次獲得頒獎肯定，他感到很榮幸，在臺追夢成功。

來自越南單親媽媽黎金莉，在面臨喪偶的打擊下，仍咬緊牙根一人扛起家中的經濟重擔，奮發向上的精神令人動容，今年更獲選為基隆市政府模範母親。黎金莉說，讓我非常感動的是臺灣社工的鼓勵與幫助，有時我生病，社工會陪同去看醫生，鄰居也會幫忙，有越來越多人關心、幫助我，雖工作辛苦，但也幸福。

內政部長徐國勇表示，我們常講說如果「世界是黑白的」，那我們就要讓這個世界「一定要彩色的」，各種國家的人來到臺灣，讓臺灣變colorful最多元，臺灣防疫做得好，是新移民位快樂的福地。

徐國勇表示，新住民們在臺的成就亦是有目共睹，例如今日開場表演的「楓香舞蹈團」表演者中3個新住民子女，以及活動主持人之一陳金玲小姐也是越南的新住民子女，自臺大政治系畢業，現任職於移民署等種種亮眼表現，皆展現我們長期以來對於新住民及其子女培力的成果。

內政部移民署為營造友善國際環境，提升外來人士生活的便利性，從明年1月2日起，將現行外來人士統一證號(2碼英文+8碼數字)，比照國民身分證字號(1碼英文+9碼數字)編碼原則改版。未來新式統號上路後，外國朋友可以更順利地進行網購、訂票或加入線上會員等日常事務，大幅提升生活的便利性！對於提升新住民及外籍人士在臺生活品質，隨著時代變化的腳步與時俱進。