台灣總統獲選《金融時報》全球12影響力女性　蔡英文：榮耀屬於全民

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）每年邀請讀者評選全球最具影響力女性的英國《金融時報》週末雜誌今（5）日公布名單，總統蔡英文與準美國副總統賀錦麗等人獲選全球12名影響力女性；對此總統府發言人張惇涵表示，「這份榮耀屬於全民」。

《金融時報》週末雜誌（FT Weekend Magazine）每年邀請讀者提名全球最具影響力的女性，並在12月推出專欄介紹其中幾位獲提名女性，《金融時報》表示，今年收到數以百封讀者來函提名，並從中選出12位「改變傳統遊戲規則」的女性，其中便包含蔡英文。

《金融時報》也分享一位自稱「123wsd456」的讀者提名蔡英文的原因，「我真的很喜歡台灣總統蔡英文，在1月大選時，她在製造選民熱情方面表現地相當傑出；她也在（新型冠狀病毒疫情大流行）初期就做了很棒的決定，禁止中國人入境；讓台灣成為最強的經濟體之一（國內生產總值沒有下降）。」

該讀者續指，「在政治方面，她（蔡英文）今年表現出色，在抵制北京的壓力的同時，又不冒犯中國，從而避免緊張局勢進一步升級；她也支持台灣同性婚姻，現在也已合法化。」

和蔡英文同樣入選《金融時報》名單的女性還包括準美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）、德國總理梅克爾（Angela Merkel）、日前過世的美國最高法院大法官金斯堡（Ruth Bader Ginsburg），以及美國流行女歌手泰勒絲（Taylor Swift）。

對此，總統府發言人張惇涵稍早回應，今年因為台灣防疫的成功，讓蔡英文多次受到國際媒體的肯定，對於再一次獲得這樣的殊榮，蔡英文認為，總統不只是代表個人，更是代表國家，她要再次感謝台灣人民的團結一心，這份榮耀屬於全民。

張惇涵表示，因為全體國人共同努力，與政府同心協力，無論防疫的成績、經濟的成果、維護區域和平穩定，乃至對國際的各種貢獻，都讓世界看見台灣，更讓世界肯定台灣，這些都是全體國民團結一致的成果。

張惇涵指出，面對國際疫情及各項挑戰，執政團隊仍會全力以赴，也期待全體國民團結一致，共同讓台灣持續進步向前，也讓台灣持續成為國際的良善力量。