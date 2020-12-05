外傳打萊豬讓美方有微詞　江啟臣：沒收到AIT反映

外傳AIT因國民黨近日打萊豬議題有微詞，國民黨主席江啟臣今天表示，歡迎美豬、反對萊豬的立場非常清楚，他沒有收到來自AIT的反映；至於日本福島5縣食品議題，他說，最重要的是讓人民能夠安心，不要讓人民擔心。

江啟臣今天下午與前總統馬英九、國民黨立委蔣萬安出席艋舺青山宮「靈安尊王聖誕千秋暗訪夜巡祭典」，他在受訪時表示，國民黨歡迎美豬、反對萊豬的立場非常清楚，他並沒有收到來自美國在台協會（AIT）的反映。

江啟臣也說，政府非常清楚問題在哪裡，不要閃躲、逃避，應勇敢面對人民的擔憂與疑慮，好好處理；總統蔡英文也說這是複雜的問題，既然複雜，就應該負起責任，而不是逃避推卸、甩鍋。

至於駐日代表謝長廷近日返台，提及日本福島5縣食品議題，江啟臣說，日方的確有關心福島5縣食品進口解禁的問題，這也不是現在才再講，從台灣開始禁止日本福島5縣食品進口以來，就陸續關切，4年前台日國會議員訪問團到日本，幾乎都在談這個問題。

江啟臣指出，其實政府可以早一點做好相關準備，雙邊政府能早一點去談、準備，最重要的是讓人民能夠安心，不要讓人民擔心。

此外，媒體今天報導，江啟臣日前在參加秋鬥遊行時向蔡總統下戰帖，要求就萊豬議題進行辯論，更喊出「不辯論、就下台」。但當初江啟臣幕僚提供講稿時，並未提及「下台」的強烈字眼，是馬英九當天現場聽聞江啟臣要講辯論時，現場直接提點。

對此，馬英九在受訪時表示，不是他建議江啟臣的，但他認為蔡總統不必擔心辯論，把話說清楚就可以了，所以非常支持江啟臣邀請蔡總統辯論。

江啟臣則說，辯論已經提了很久，從8月28日蔡總統一紙行政命令宣布開放萊豬後，國民黨就已經提出，要蔡總統到國會做國情報告與說明，若不想做，就應該和在野黨主席辯論。