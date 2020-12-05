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SpaceX 飛龍號日籍太空人發布台灣夜景照　蔡英文邀訪台

太空人野口聰一日前分享他在太空站拍攝的高雄、台南的空拍照，還表示「台灣今晚天氣多雲」

By Sylvia Teng, 台灣英文新聞－編輯
2020/12/05 17:25
太空人野口聰一在太空站上拍攝的台灣空拍照（翻攝自野口聰一推特）

太空人野口聰一在太空站上拍攝的台灣空拍照（翻攝自野口聰一推特）

（台灣英文新聞／國際組　外電報導）由特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）創立的太空公司SpaceX 於11月中將載有四名太空人的「飛龍號太空船」送上國際太空站，而其中一名日籍太空人野口聰一在昨（4）日深夜發布在太空站上拍攝的台灣空拍照，讓網友們備感驚喜，就連總統蔡英文也轉發。

SpaceX 在11月15日自美國佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射獵鷹9號火箭（Falcon 9），運載飛龍號太空船（Crew Dragon）至太空，太空船於16日與國際太空站（ISS）完成對接。

此次飛龍號太空船承載四名太空人，分別是美籍太空人霍普金斯（Michael Hopkins）、葛洛佛（Victor Glover）、華克（Shannon Walker），以及日籍太空人野口聰一（Soichi Noguchi）。

野口聰一週五深夜透過推特發布自太空站拍攝的兩張空拍照，其中一張便包含高雄及台南，並表示，「台灣今晚天氣多雲」；他還自認沒把照片拍好而道歉。

該則貼文吸引許多來自台灣的網友留言，感謝野口聰一將他們的國家拍得如此美麗。

蔡英文隨後也在推特轉發野口聰一的推文並表示，「從太空看到的台灣也一樣閃耀」；她感謝野口聰一拍攝的照片，並邀請他在完成太空任務後來訪台灣，「台灣的人們在地球上看也一樣閃耀」。

野口聰一近日陸續在推特分享他從太空所拍攝地球上各個城市的照片，包括美國紐奧良、洛杉磯、華盛頓特區；香港；澳門，以及日本東京、京都、大阪等地。

根據日媒報導，野口聰一是名資深太空人，曾經兩度執行太空任務，分別在2005年搭乘美國發現號太空梭，以及2009年參與俄國聯盟號宇宙飛船赴國際太空站，並待了長達161天。
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太空人
SpaceX
飛龍號太空船

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