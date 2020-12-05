台灣艋舺青山王首日暗訪　萬華大鬧熱「Home party」市集音樂祭起跑

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)2020萬華大鬧熱系列活動包含音樂祭及「Home party市集」，集結多組搖滾樂團及在地品牌，推出好玩的盛宴。
由文化總會舉辦的2020萬華大鬧熱系列活動：「Home party市集」，以「萬華味」為靈感，邀請40家充滿在
文總表示，青山宮靈安尊王千秋聖誕祭典4日下午3點於青山
夜訪起駕(圖/文總)
一次盡享13家萬華在地美食的「大飯桌」，包含榮獲2020年台灣滷肉飯大獎的家香味食堂，為市集帶來「滷肉飯職人」的畢生堅持，還有來自萬華菜市場裡傳承三代的福州老餅舖「阿寶師」，咖哩餃、老婆餅與蛋黃酥，選用雲林北港特選花生的艋舺小饞嘴「布田花生糖」；「武喵咖啡」則利用早期載貨的「台灣牛老五車」，在市集中成為醒目的台灣風格行動咖啡館。
「小客廳」為萬華地方社協、ＮＧＯ團體組成，台灣社區實踐協會將與越南單親媽媽一起合開越式小攤位「越窩越好」，讓大家一起品嘗在萬華的越式好味道！記錄南萬華（加蚋仔）的東園誌、萬華附近走走、 糖廍文化協會、時報本鋪等，也會在市集中與民眾聊聊東園街的日常生活樂趣，暢談萬華古往今來的大小事！
大理服飾商圈一代潮流的商家組成的「蝦趴穿搭」，能找到「日常經典」帆布包、「賣啥貨」精挑細選充滿懷舊復古的飾品物件；另外「小時尚工坊」則可體驗服飾創作的樂趣。喜歡「逮丸味」醜東東的朋友們一定要來「醜物店」挖寶，客製化專屬於自己的醜怪風潮！
「Home party市集」定目展演為紐約駐村藝術家「超完美工作機器人」與2019藝術自由日首獎與評審團特別獎得主「後花園萌寵」，帶來以北台最大青草集市「萬華青草巷」為創作靈感的藝術表演。
工作坊請來知名台灣剪紙藝術家-吉剪花，透過剪紙藝術工作坊，與現場民眾製作萬華節慶圖騰，創作艋舺的美麗扇花。彩繪藝術家阿修老師帶領的體驗工作坊，也將於今日與民眾共同製作二場燈籠彩繪，一起參與暗訪特攻隊提燈夜遊老城區。
閃靈主唱Fre
今年文總首度參與艋舺大拜拜，推出萬華大鬧熱系列活動，其中一連5天
5日晚間的音樂祭將有詹森淮、體熊專科、
值得一提的是，閃靈主唱Fre