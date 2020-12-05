台灣艋舺青山王首日暗訪　萬華大鬧熱「Home party」市集音樂祭起跑

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)2020萬華大鬧熱系列活動包含音樂祭及「Home party市集」，集結多組搖滾樂團及在地品牌，推出好玩的盛宴。

由文化總會舉辦的2020萬華大鬧熱系列活動：「Home party市集」，以「萬華味」為靈感，邀請40家充滿在 地故事的品牌進駐，藉由四大主題：小客廳、大飯桌、蝦趴穿搭、 城市手作，以及搭市集定目展演與體驗工作坊， 於今明(5-6日)兩日向大眾分享萬華的五味雜陳。

文總表示，青山宮靈安尊王千秋聖誕祭典4日下午3點於青山 宮起駕，進行首日暗訪，由引路童子與八將團打前鋒為尊王開道， 廟方人員與信眾齊跪宮內宮外並高喊「起駕」、「進喔」， 恭請青山王鑾轎起駕。



夜訪起駕(圖/文總)

一次盡享13家萬華在地美食的「大飯桌」，包含榮獲2020年台灣滷肉飯大獎的家香味食堂，為市集帶來「滷肉飯職人」的畢生堅持，還有來自萬華菜市場裡傳承三代的福州老餅舖「阿寶師」，咖哩餃、老婆餅與蛋黃酥，選用雲林北港特選花生的艋舺小饞嘴「布田花生糖」；「武喵咖啡」則利用早期載貨的「台灣牛老五車」，在市集中成為醒目的台灣風格行動咖啡館。

「小客廳」為萬華地方社協、ＮＧＯ團體組成，台灣社區實踐協會將與越南單親媽媽一起合開越式小攤位「越窩越好」，讓大家一起品嘗在萬華的越式好味道！記錄南萬華（加蚋仔）的東園誌、萬華附近走走、 糖廍文化協會、時報本鋪等，也會在市集中與民眾聊聊東園街的日常生活樂趣，暢談萬華古往今來的大小事！

大理服飾商圈一代潮流的商家組成的「蝦趴穿搭」，能找到「日常經典」帆布包、「賣啥貨」精挑細選充滿懷舊復古的飾品物件；另外「小時尚工坊」則可體驗服飾創作的樂趣。喜歡「逮丸味」醜東東的朋友們一定要來「醜物店」挖寶，客製化專屬於自己的醜怪風潮！

「Home party市集」定目展演為紐約駐村藝術家「超完美工作機器人」與2019藝術自由日首獎與評審團特別獎得主「後花園萌寵」，帶來以北台最大青草集市「萬華青草巷」為創作靈感的藝術表演。

工作坊請來知名台灣剪紙藝術家-吉剪花，透過剪紙藝術工作坊，與現場民眾製作萬華節慶圖騰，創作艋舺的美麗扇花。彩繪藝術家阿修老師帶領的體驗工作坊，也將於今日與民眾共同製作二場燈籠彩繪，一起參與暗訪特攻隊提燈夜遊老城區。



閃靈主唱Fre ddy將與血肉果汁機壓軸登場(圖/文總)

今年文總首度參與艋舺大拜拜，推出萬華大鬧熱系列活動，其中一連5天 的音樂祭已於艋舺公園登場。

5日晚間的音樂祭將有詹森淮、體熊專科、 擊沉女孩、來自來自台大嘻研的楊舒雅跟Gummy B、出道一年便入圍第31屆金曲獎的JADE， 以及鄭宜農和血肉果汁機輪番開唱。

值得一提的是，閃靈主唱Fre ddy與吉他手Jesse將與血肉壓軸登場、同台飆歌， 屆時在龍山寺前一邊是音樂祭，一邊是青山王暗訪的鑼鼓喧天， 形成另類尬場，勢必為艋舺掀起另一波高潮！