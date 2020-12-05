台灣新增3例武漢肺炎案例　皆為境外移入、匡列16接觸者

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥 中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）國內今（5）日新增三例新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）境外移入案例，分別自愛爾蘭、德國，以及印尼入境；目前台灣累計693例確診。

中央流行疫情指揮中心今日公布三例境外移入確定病例，為案692至694。其中案692為本國籍30多歲女性，去（2019）年7月至愛爾蘭就學，11月19日返台後至防疫旅館進行居家檢疫，入境時自覺輕微喉嚨癢，11月23日症狀改善。

不過，案692在11月25日獲知一名愛爾蘭友人確診，才自覺有嗅覺異常情形，自行通報衛生單位，經安排採檢為陰性，惟個案表示嗅覺異常狀況未改善，經再次採檢於今日確診。

案692是於檢疫期滿後接獲確診通知，目前指揮中心已匡列接觸者共10人，其中一人居家隔離，另九人自主健康管理。

指揮中心表示，案693為德國籍30多歲男性，於11月29日來台探親，入境無不適症狀，且持有72小時內武漢肺炎核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫。

根據指揮中心，案693自述11月28日於德國曾接觸武漢肺炎確診個案，並於12月3日開始出現頭痛、畏寒、流鼻水等症狀，經衛生單位安排就醫採檢，於今日確診；由於個案發病為居家檢疫期間，且就醫時接觸之相關人員均有適當防護，故無須匡列接觸者。

指揮中心續指，案694為本國籍30多歲男性，今年8月中旬赴印尼工作，於10月12日起陸續出現疲倦、發燒及腹瀉等症狀，並於10月21日自覺已恢復，11月8日入境後，進行居家檢疫，檢疫期間無不適症狀。

案694在12月2日因需返回印尼工作進行自費採檢，卻在今日確診（Ct值34）；指揮中心目前已針對個案匡列接觸者共六人，其中三人居家隔離，另三人自主健康管理。

根據指揮中心統計，截⾄⽬前國內累計693例確診，分別為601例境外移入、55例本⼟病例、36例敦睦艦隊、一例不明、另1例（案530）移除為空號；確診個案中七人死亡。