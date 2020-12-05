美國不歡迎！　龐培歐：將拒發簽證給中國統戰人士

（台灣英文新聞／國際組 外電報導）美國國務院週五（4）表示，美國政府將拒絕向參與海外統戰行動的中國人發放簽證。

國務卿龐培歐（Mike Pompeo）表示，新的簽證限制措施是針對中國共產黨官員，或是任何涉及中國統一戰線工作部門官宣或影響力活動的人。

龐培歐指出，中國統戰部門一向致力於對境外曾對中國政府人權迫害問題表達關切的中國人施壓，並採用「脅迫性手段」，包括在網路上公布異己人士及家人的個人資料作為威脅等。

龐培歐表示，新的措施將展現「美國不歡迎那些行為違反國際規則與秩序的人」。

此次簽證限制將是美國對中國領導人及經濟所採取的最新的懲罰性措施，兩國近來因為人權，新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情、貿易、科技、台灣等議題關係惡化。

美聯社報導，目前尚不清楚新的簽證限制將影響多少人；美國稍早才宣布將針對中國共產黨員及其家屬採取簽證限制，將他們的簽證效期從10年縮減至僅一個月。

中國對美國的種種簽證限制大表不滿，稱美國的作法是「升高政治壓迫」。中國外交部發言人華春瑩在週四（3）便表示，這些旅行限制與美國自身利益完全背道而馳，且將傷害美國在世界的形象。

美國國務院則透過週五的新聞稿指出，中國公民若參與統戰工作，對美國或其他地方的海外華人社區、學者或民間團體施加暴力，威脅或其他手段的壓力，以推動「中國共產黨集權論述或政策偏好」，他們將被拒絕入境美國。