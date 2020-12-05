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最新！台灣豪雨致台鐵瑞芳-猴硐路線不通　近兩萬名旅客受影響

因連日豪雨影響，台鐵瑞芳至猴硐路段不通，預估最快週日(8日)恢復單向通車。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2020/12/05 11:37
連日大雨導致台鐵瑞芳－猴硐路段中斷，約2萬名旅客受到影響(圖/台鐵局)

連日大雨導致台鐵瑞芳－猴硐路段中斷，約2萬名旅客受到影響(圖/台鐵局)

（台灣英文新聞／生活組　台北綜合報導）因連日豪雨影響，台鐵瑞芳至猴硐路段不通，預估最快週日(8日)恢復單向通車。

交通部台灣鐵路管理局5日上午10點30分發布最新消息，因連續豪雨影響，台鐵瑞芳至猴硐發生邊坡滑動，造成東西正線路線不通。

台鐵局指出，於４日獲報瑞芳至猴硐路段受豪雨影響不通，立即成立局本部一級應變小組及宜蘭區應變小組，預估12月8日05時恢復單線雙向通車。

台鐵局表示，樹林往宜蘭、花蓮、台東列車，樹林=宜蘭間停駛；因編組運用關係全線停駛的車次包含：樹林=台東72、642、402、410；樹林=知本418次；樹林=花蓮74、605、206、212次；蘇澳=樹林261次。

因應以上狀況，交通部統計，月4日共加開客運1,055班車、疏運旅客約26,814人。共影響170列次、旅客人數約19,500人。

以下車次，因編組運用關係部分區段停駛：

1.七堵=花蓮間停駛：272、175、271、182次，樹林=花蓮間停駛：82次。

2.1次 (七堵=高雄=台東=花蓮)行駛。2次 (花蓮=台東=高雄=七堵)行駛。

(2)宜蘭、花蓮、台東往北行駛至宜蘭站。

(3)西部往東部跨線列車行駛至七堵站。

(4)東部往西部跨線列車另由七堵站特開。

(二)區間車部分：

(1)台北開往宜蘭方向區間車行駛到瑞芳。

(2)宜蘭開往台北方向區間車行駛到猴硐。

(3)支線：平溪線、深澳線停駛。

(三)公路接駁：

(1)瑞芳=猴硐間辦理公路接駁，自5時30分至23時止。

(2)交通部已請公路客運業者協助加開台北=宜蘭間班車以疏運旅客。

最新狀況請前往台鐵局查詢。
台鐵
瑞芳
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通車
豪雨

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