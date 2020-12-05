台灣金馬超辣女星白靈心裡話　讚台「可愛很酷」防疫有成及同婚合法

白靈覺得台灣是個很可愛的國家!(圖/台灣英文新聞) 白靈覺得台灣是個很可愛的國家!(圖/台灣英文新聞)

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)美籍華裔女星白靈以電影《墮胎師》入圍2020金馬獎，和陳淑芳及桂綸鎂等角逐影后寶座，雖不幸落敗給戲精淑芳阿姨，但是白靈的紅毯造型跟氣場依舊不容忽視，她更大讚台灣是個可愛的國家。

白靈出席金馬57，以一身大紅禮服現身，超長裙擺上親手繡著中文「愛」與「和平」，性感美豔的白靈卻也不失靈性氣質，也可見她對於愛與和平的追求，這也讓她對於台灣的自由民主讚譽有加。

台灣的自由開放度讓白靈大讚，她在社交媒體Instagram上表示，台灣人很時尚很有型，而且同性婚姻在台灣合法，任何人都可以在這裡拍電影，沒有審查制度。

白靈說，自三月以來，台灣的新冠肺炎確診只有500例，她也在台北經過14天的隔離，防疫成功來自台灣嚴格的措施，現在台灣人可以享有自由零病毒的生活，超酷的！

白靈坦言，之前並不是很了解台北，但這次來訪後，「台灣是個很可愛的國家，你需要的東西幾乎都在這！」她也力推大家到台灣遊玩。

還在深受時差所苦的白靈透露，她即將飛往美國諾克斯維爾試鏡。也不忘提醒粉絲，當迷失在人生道路上時，要相信自己內在的聲音跟感覺，「只有內心知道什麼是對自己最好的，保持頭腦清醒跟心靈純潔，相信並捍衛這些特質」。

(來源/Instagram)