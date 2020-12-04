2020最佳Apps出爐 誰同獲Google與Apple青睞？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）新冠肺炎（COVID-19）定義了2020年，也改變了人類生活方式。從最近Apple與Google公布的年度最佳應用程式，不難看出在疫情衝擊下，科技是如何協助人類度過關在家中的苦悶日子。

CNN報導，Apple將最佳iPhone app頒給了Wakeout，一款主打隨時隨地「微運動」的軟體，共有千餘種運動，不論是在沙發看電視、在家中工作，都可以對自己按暫停鍵，跟著Wakeout動起來。Google的最佳app則是Loóna，提供紓壓助眠的圖像與聲音，顯然是今年所有人都需要的一款軟體。

最佳iPad app與最佳Apple TV app，則分別是視訊會議軟體Zoom與迪士尼影音平台Disney+。疫情打破了聚會常態，Zoom趁勢崛起，從教堂活動到政府會議，都有其市場，Zoom股價更於今年飆漲近500%。至於被迫關閉遊樂園、大規模解雇員工，與推遲熱門影片上映日的迪士尼，也不得不將希望寄託在串流影音服務Disney+了。

Apple選擇最佳應用程式之標準有五，分別為品質、設計創意、好用度、科技創新度，以及是否帶來正面文化影響、有益性與重要性。

Google榜上有名的還包括Calmaria，這款助人放鬆、調整呼吸的app，是「每日必須app」。「最好玩app」則有修圖軟體Bazaart，可置換照片背景，讓行動受限的人們，過過飛到外太空與漂浮海上的乾癮。

Apple與Google也點出了，在這充斥著健康疑慮、經貿衝突與種族不公的一年裡，手機apps成了人們行善的一大利器。如聯合國的ShareTheMeal，就是一款捐餐軟體，讓全世界飢餓的孩子，都能因指尖的溫度，多一頓溫飽。