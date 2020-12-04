台灣工藝大賽林智斌奪首獎　殘荷喻人生抱走獎金百萬

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導) 2020台灣工藝競賽首獎及百萬獎金得主：林智斌，以秋荷象徵人的一生，雖看似殘缺但蘊藏生機，極富東方哲理獲評審青睞，和其他獲選作品於「工藝之夢」新光三越A9館9樓展出。

2020工藝之夢展覽由國立台灣工藝研究中心，及財團法人新光三越文教基金會等共同主辦，從台灣工藝競賽投稿的472件作品中選出65件展出，其中16件為新銳雕刻家心血，打造一場跨越世代的對話。

展覽工藝之夢邁入第27年，今年五大主題分別為，「台灣工藝競賽」、「國家工藝成就獎」得主葉經義木雕、「台灣優良工藝品&Yii」、「儀式生活節」、「好玩藝設計講堂&假日好食玩」，聚首百位工藝師創作並規劃好玩的活動，於新光三越A9館9樓登場。

台灣工藝競賽今(4)日揭曉得獎名單，三等獎得主陳志強獲獎金新台幣40萬，二等獎由陳柏丞抱走，以及獎金新台幣60萬，首獎及獎金100萬則由林智斌以「禪荷．漱泉」奪得；新光三越特別獎得主為施惠閔。



「禪荷．漱泉」(圖/台灣英文新聞)

首獎得主林智斌「禪荷．漱泉」的茶具組為今年新作，使用台灣苗栗土，創作主軸來自人生體驗，也跟過去從事佛教雕塑有關，因而頗富東方哲學，獲獎的茶器有禪味飄香，更具人生哲理讓人百看不膩。

談及此次的靈感來源，林智斌透露，來自唐朝詩人李商隱的詩「留得枯荷聽雨聲」，裡頭提到秋天的荷花，已經枯委的殘荷讓其蓮子得以掉入池塘，而我們所見的一片蕭瑟景色，其實背後蘊釀的是新生命。

林智斌說，荷象徵人的一生，荷花的一生在一年四季間有完整的變化，跟人生的起伏相似，創作使用荷隱喻人生命週期，象徵新生命的誕生讓循環得以延續。

林智斌提及，與以往處理壺器的造型手法不同，這次提出的新概念保留茶具的功能性，更將其視為景物，「擺設好的茶具如同一幅畫，也像一張黑白照片，紀錄的是人生縮影」。

至於剛到手的百萬獎金會如何使用？林智斌說，等下就要去新光三越買玩具給兒子。

【2020工藝之夢特展】

首展：新光三越臺北信義新天地A9館 9F 2020/12/04（五）－12/15（二）

續展：新光三越臺南西門店6F C區文化館 2020/12/19（六）－2021/1/4（一）

國家工藝品授證典禮 2020/12/19（六）14:00

續展：新光三越臺中中港店10F天空劇場 2021/1/7（四）－2021/1/18（一）

※上述閉展當日皆開放至18:00止