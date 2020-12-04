時人雜誌2020年度人物 喬治克隆尼、美防疫大將佛奇並列

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）時人雜誌(People)將美國巨星喬治克隆尼 (George Clooney)、美國衛生部負責人佛奇博士 (Dr. Anthony Fauci)、「小天后」賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）以及影星蕾吉娜金恩(Regina King)評比為2020年度代表人物。

根據美聯社的報導，這四位人物分別對世界有不同的正向影響，同時也為2020年帶來許多改變。喬治克隆尼近期因自導自演的新作「永夜漂流」(The Midnight Sky) 獲得許多討論聲量，不過他本人的慈善活動更受外界矚目。

喬治克隆尼在今年中的美國非裔人權運動中，捐款達50萬元美元，聲援死於警察暴力的喬治·佛洛伊德（George Floyd），以喚醒社會對於種族和經濟不公，以及弱勢社群基本人權保障的意識。此外，他也捐了100萬美元給義大利、倫敦和洛杉磯，以協助對抗武漢肺炎。

美國衛生部負責人佛奇，則因為在全美疫情爆發期間，盡可能的讓公眾了解疫情的嚴重性，以及共同防疫的重要性，儘管受到川普質疑，佛奇仍堅守崗位，努力捍衛國人健康，因此被列為2020重要的代表人物。

美國小天后賽琳娜戈梅茲今年除了在HBO上擁有自己的烹飪節目「Selena+Chef」而獲得超高人氣，其個人美妝品牌「Rare Beauty」，也計劃在十年內捐獻1億美金的鉅款，支持心理健康相關的慈善醫療機構。

非裔女星蕾吉娜金恩方才於九月獲得艾美獎迷你影集最佳女主角，美國總統大選時她也呼籲社會踴躍投票，同時更致力於協助疫情之下的社會邊緣團體，以及美國非裔人權運動，獲選為2020代表人物可謂實至名歸。