台灣故宮藝術節起跑！優人神鼓展女性溫柔爆發力　這一天持身分證免費參觀

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)國立故宮博物院藝術節推出系列展覽及活動，今(4)日揭曉廣場上的大型裝置藝術，明日也將特別邀請優人神鼓演出，呼應女性主題一展溫柔爆發力，民眾持身分證可免費入園。

2020故宮藝術節「女子時代」呼應「她—女性形象與才藝」特展，推出裝置藝術創作。靜態展覽按照主題及年代，呈現71組件院藏精品，內容分成「群芳競秀」與「女史流芳」兩大單元，前者透過繪畫具體勾勒歷代女性所扮演的多元角色與風格面向；後者則為女性藝術家的作品。

此次藝術節的重頭戲戶外裝置藝術創作，由3位女性當代藝術家謝旻玲、洪天彧及陳青琳操刀，分別以金工、天然礦石材、繪畫進行創作，作品延伸展覽「她—女性形象與才藝」元素，佇立在廣場上難以忽視。

故宮副院長黃永泰表示，年輕的當代藝術家展出摘錄的人物內容，成為廣場裝置藝術，讓人了解女性自古至今偉大的精神跟才藝，以及她們形象的轉變，建議觀眾看完展間平面創作之後，可以到廣場看立體的，穿梭在藝術裝置裡，可以更加體會展覽的奧妙。

故宮今年特別邀請「優人神鼓」演出經典劇目《金剛心》當中的《金剛王寶劍》與《持劍之心》，全部都以女性擊鼓者為主體進行演出，並以三位女性藝術家裝置藝術為舞台背景，一展蘊含女性溫柔體內的爆發力。



洪天彧「冬梅吹雪」(圖/故宮)

謝旻玲的作品「湖光山色」，呼應姚文翰《歲朝歡慶圖》與溥靖秋《畫蝶》等院藏作品，以湖面倒映的太湖石作為主題，透過金屬材質呈現山稜線、石頭與陽光相互輝映的狀態，再加上金工鍛敲手法做成的蝴蝶，以現代材質呈現古代山水美景。

洪天彧的作品「冬梅吹雪」，結合梅花、梅樹枝幹及大理石礦為創作主體，呼應計埰《梅花》及元人《畫梅花仕女》等院藏作品，以畫中的梅花為主要素材，呈現梅花自古便帶著高潔孤傲、堅忍不拔的象徵。

陳青琳的作品「回溯過往 遙向未來」，發想於清人《油畫像》、程芥子《公孫大娘舞劍器》及周昉《內人雙陸圖》等院藏作品，以女子形象為主要概念，透過古代女子畫像風格呈現當代女性的面貌，呈現出古代與當代女性於各領域發光發熱的韌性特質。

故宮北部院區於12月5日開放國人憑身分證件免門票參觀；另於藝術節活動期間(即日起至110年1月3日)，凡配合國內相關安心旅宿方案，於旅程中入住北北基桃竹宜「合法旅宿」者，出示身分證件與住宿證明，於住宿當日或隔日參觀故宮北部院區可享門票免費，以及個人、團體語音導覽機器的減價優惠。

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