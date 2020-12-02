福智文教基金會「心靈教育與環境永續論壇」 以人為本的創新領導價值建構幸福和諧的社會典範

財團法人福智文教基金會主辦的2020「 心靈教育與環境永續論壇」，於11月28日至29日， 假新北市政府多功能集會堂圓滿落幕。論壇今年逢第8屆， 歷年來匯聚臺灣及國際真知灼見之士， 已帶動出心靈力量的無限可能與希望，深受各界的肯定與共鳴。 今年，在災疫失序的年代，論壇特別邀請前副總統陳建仁以「僕人領 導—以全民防疫為例」、前文化部部長鄭麗君以「創新 利他 臺灣文化力」的創新領導精神為專題演講。 同時邀集各界專業人士在世代文化對話、企業人生智慧、 共享經濟新未來、蔬食與環境永續等多元面向的交流， 探討以包容利他的心靈文化，如何成功帶動全民化解對立、 突圍苦難，建構幸福和諧的社會典範。論壇兩天總計吸引近1, 600人次參與盛會。

福智文教基金會執行長郭基瑞說明，福智團體真如老師提到， 帶動社會正面永續的力量來自心靈教育， 每個人若能調動內心的善意與積極性， 即能匯聚人與人間良善互助的力量，建構幸福和諧的社會。今年， 世界面臨災疫威脅，人心與社會陷入焦慮， 基金會透過論壇匯聚各方有志之士， 共同激勵出以人為本的心靈力量， 確實能為失序的時代化為危機為轉機，帶動包容有愛的文化與福祉。 福智僧團如得法師也特別於閉幕式說明，論壇中匯聚不同宗教信念、 企業作為、政治立場、經濟文化、醫學角度的正向力量， 其共同點就是長遠利他的心。無論世界有多少的苦難， 透過心靈的淨化與提升，並化為行動真實觀待彼此、奉獻他人， 則世界自然綻放幸福與美好！

前副總統陳建仁在「僕人領導—以全民防疫為例」專題演講中， 從歷史上新興傳染病對於永續發展的影響說起， 針對傳染病所帶來的挑戰與治理危機，提出「僕人領導」為應對。 陳前副總統說明，「僕人領導」的核心精神， 在於為政者必須視自己為大眾的奴僕， 透過服務來實踐權力的真正意涵；在「僕人領導」思維下， 人民才是主體、是國家治理的主人翁。陳前副總統以2019新型冠 狀病毒肺炎疫情的防疫為例，政府透過跨部會整合， 快速回應民眾需求，達成資訊公開透明、溝通暢通、 防疫物資完備等超前部屬行動。當「僕人」的服務到位，作為「 主人」的人民，便人人都能發揮出危機領導力， 從疫情初期的彼此猜疑恐懼，快速過渡到互助合作的全民團結狀態。 最後，陳前副總統以臺灣人民具足「慈悲」與「智慧」的「兩足」 為結論，指出防疫的成功， 正是因為臺灣人民擁有願意不斷改善自我、奉獻利他、 關愛他人的臺灣精神。

而這樣豐厚的公民軟實力所形成的「臺灣精神」， 是否能夠更系統性地帶入政府治理中， 為社會的永續發展注入源源活水？ 前文化部部長鄭麗君帶來的專題演講「創新 利他 臺灣文化力」，則提供了一個可能的解答。 鄭前部長分享四年的文化部服務經驗，提出「文化治理」觀點， 指出「文化治理」要做的並非是「治理文化」， 而是要把文化帶到治理系統中，讓治理回歸「人」與「社會」 為主體。為建立人民在文化治理過程中的主體性， 鄭前部長在擔任文化部部長期間， 積極開啟公民對話以落實文化民主化、 推動立法與文化預算建立文化治理願景體系，更透過文化扎根政策， 讓臺灣當代社會擁有思維歷史的文化視野， 找到思考未來發展的立足點。 透過這套政府與民間合作的公共服務體系，以「利他」 精神連結人的「軟實力」與社會的「暖實力」，讓「臺灣精神」 成為接軌國際、走向世界的「臺灣經驗」。

在企業永續的部分，王品集團暨益品書屋創辦人戴勝益在「 人生智慧的20、40、60」演講中，分享自身歷經職業、 事業與志業、步步進階的人生脈絡。戴董事長列出「人生必做的30 件事」，包含用心陪伴父母的人生才會無悔、 攀越玉山頂峰成就遇難不退的毅力、 善巧心思服務他人奠定事業的高峰、成功不是第一個出發， 是留給最後一個倒下的等等， 諸多正向積極的人生哲學激勵與會大眾。世代文化傳承的面向中， 金馬獎最佳紀錄片得主楊力州透過《被遺忘的時光》、《拔一條河》 、《開口說愛》等紀錄片，傳遞現代生活中被遺忘的老人失智關懷、 八八風災中村落小孩以拔河「光耀甲仙」振奮全村的力量， 以及親人間咸少說「愛」的真情關懷，詮釋出人生「愛別離苦」 背後，激勵心靈幸福的力量。而朱子文化交流促進會創會理事長、 文德書院創辦人朱茂男在「明明直照吾家路 走在朱子之路上」演講中，分享科學醫藥的經營中人文關懷的價值， 以及致知與力行朱子文化的傳承，開展當代利他的精神與使命。