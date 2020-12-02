福智文教基金會「心靈教育與環境永續論壇」 以人為本的創新領導價值建構幸福和諧的社會典範

照片由福智文教基金會提供
照片由福智文教基金會提供
財團法人福智文教基金會主辦的2020「心靈教育與環境永續論壇」，於11月28日至29日，假新北市政府多功能集會堂圓滿落幕。論壇今年逢第8屆，歷年來匯聚臺灣及國際真知灼見之士，已帶動出心靈力量的無限可能與希望，深受各界的肯定與共鳴。今年，在災疫失序的年代，論壇特別邀請前副總統陳建仁以「僕人領導—以全民防疫為例」、前文化部部長鄭麗君以「創新 利他 臺灣文化力」的創新領導精神為專題演講。同時邀集各界專業人士在世代文化對話、企業人生智慧、共享經濟新未來、蔬食與環境永續等多元面向的交流，探討以包容利他的心靈文化，如何成功帶動全民化解對立、突圍苦難，建構幸福和諧的社會典範。論壇兩天總計吸引近1,600人次參與盛會。
福智文教基金會執行長郭基瑞說明，福智團體真如老師提到，帶動社會正面永續的力量來自心靈教育，每個人若能調動內心的善意與積極性，即能匯聚人與人間良善互助的力量，建構幸福和諧的社會。今年，世界面臨災疫威脅，人心與社會陷入焦慮，基金會透過論壇匯聚各方有志之士，共同激勵出以人為本的心靈力量，確實能為失序的時代化為危機為轉機，帶動包容有愛的文化與福祉。福智僧團如得法師也特別於閉幕式說明，論壇中匯聚不同宗教信念、企業作為、政治立場、經濟文化、醫學角度的正向力量，其共同點就是長遠利他的心。無論世界有多少的苦難，透過心靈的淨化與提升，並化為行動真實觀待彼此、奉獻他人，則世界自然綻放幸福與美好！
前副總統陳建仁在「僕人領導—以全民防疫為例」專題演講中，從歷史上新興傳染病對於永續發展的影響說起，針對傳染病所帶來的挑戰與治理危機，提出「僕人領導」為應對。陳前副總統說明，「僕人領導」的核心精神，在於為政者必須視自己為大眾的奴僕，透過服務來實踐權力的真正意涵；在「僕人領導」思維下，人民才是主體、是國家治理的主人翁。陳前副總統以2019新型冠狀病毒肺炎疫情的防疫為例，政府透過跨部會整合，快速回應民眾需求，達成資訊公開透明、溝通暢通、防疫物資完備等超前部屬行動。當「僕人」的服務到位，作為「主人」的人民，便人人都能發揮出危機領導力，從疫情初期的彼此猜疑恐懼，快速過渡到互助合作的全民團結狀態。最後，陳前副總統以臺灣人民具足「慈悲」與「智慧」的「兩足」為結論，指出防疫的成功，正是因為臺灣人民擁有願意不斷改善自我、奉獻利他、關愛他人的臺灣精神。
而這樣豐厚的公民軟實力所形成的「臺灣精神」，是否能夠更系統性地帶入政府治理中，為社會的永續發展注入源源活水？前文化部部長鄭麗君帶來的專題演講「創新 利他 臺灣文化力」，則提供了一個可能的解答。鄭前部長分享四年的文化部服務經驗，提出「文化治理」觀點，指出「文化治理」要做的並非是「治理文化」，而是要把文化帶到治理系統中，讓治理回歸「人」與「社會」為主體。為建立人民在文化治理過程中的主體性，鄭前部長在擔任文化部部長期間，積極開啟公民對話以落實文化民主化、推動立法與文化預算建立文化治理願景體系，更透過文化扎根政策，讓臺灣當代社會擁有思維歷史的文化視野，找到思考未來發展的立足點。透過這套政府與民間合作的公共服務體系，以「利他」精神連結人的「軟實力」與社會的「暖實力」，讓「臺灣精神」成為接軌國際、走向世界的「臺灣經驗」。
在企業永續的部分，王品集團暨益品書屋創辦人戴勝益在「人生智慧的20、40、60」演講中，分享自身歷經職業、事業與志業、步步進階的人生脈絡。戴董事長列出「人生必做的30件事」，包含用心陪伴父母的人生才會無悔、攀越玉山頂峰成就遇難不退的毅力、善巧心思服務他人奠定事業的高峰、成功不是第一個出發，是留給最後一個倒下的等等，諸多正向積極的人生哲學激勵與會大眾。世代文化傳承的面向中，金馬獎最佳紀錄片得主楊力州透過《被遺忘的時光》、《拔一條河》、《開口說愛》等紀錄片，傳遞現代生活中被遺忘的老人失智關懷、八八風災中村落小孩以拔河「光耀甲仙」振奮全村的力量，以及親人間咸少說「愛」的真情關懷，詮釋出人生「愛別離苦」背後，激勵心靈幸福的力量。而朱子文化交流促進會創會理事長、文德書院創辦人朱茂男在「明明直照吾家路 走在朱子之路上」演講中，分享科學醫藥的經營中人文關懷的價值，以及致知與力行朱子文化的傳承，開展當代利他的精神與使命。