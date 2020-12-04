Alexa
  1. 首頁
  2. 政治

台灣、美國啟動教育合作倡議　盼更多台灣教師赴美教華文

美國在要求關掉國內的孔子學院，並終止與中國、香港的傅爾布萊特計畫後，轉往台灣尋求擴大合作

By Sylvia Teng, 台灣英文新聞－編輯
2020/12/04 17:28
外交部長吳釗燮（左2）、美國在台協會處長酈英傑（右2）（照片來源：外交部提供）

外交部長吳釗燮（左2）、美國在台協會處長酈英傑（右2）（照片來源：外交部提供）

（台灣英文新聞／政治組　台北報導）台灣與美國再次擴大合作版圖，這次看準的是語言教育，由我國外交部長吳釗燮及美國在台協會處長酈英傑，昨（3）日在外交部宣告「台美教育倡議」正式啟動。

我國駐美代表蕭美琴與美國在台協會（American Institute in Taiwan）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）於週三（2）在華府簽署為期五年的台美國際教育合作瞭解備忘錄（MoU）。透過這項備忘錄，台美將有系統地整合雙方語文教育資源，建立制度化架構以增加選送華語教師赴美教學、鼓勵美國學生來台學習中文，並且擴大現有官方語言交流計畫等，以期全面強化台美語言教學合作。

首場台美教育倡議對話也在週三晚間以線上方式辦理，包括美國教育副部長薩伊斯（Mitchell Zais）、國務院東亞暨太平洋事務局助卿史達偉（David Stilwell），以及我國國家安全會議副秘書長徐斯儉等資深官員共同參與。雙方討論美國的華語教學需求、促進台美在聯邦及地方層級的合作、在美國推廣台灣華語文測驗（TOCFL），以及我國推動「2030雙語國家政策」等議題。

這一系列活動顯示美國在要求關掉國內的孔子學院（Confucius Institute），並終止與中國、香港的傅爾布萊特計畫（Fulbright Program）後，轉往台灣尋求擴大合作。

美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）在10月間便要求關閉美國所有孔子學院或相關機構，並稱該機構是中國共產黨的宣傳組織，而在總統川普（Donald Trump）簽署因應北京在香港實施港版《國安法》而誕生的《香港自治法案》（Hong Kong Autonomy Act）後，美國在中國及香港進行的傅爾布萊特計畫也被迫終止。

酈英傑（Brent Christensen）在週四的台美教育倡議啟動儀式上，便批評北京的孔子學院「在中國的審查制度及惡意影響力活動方面，扮演了一定的角色」；他也提及，面對全世界對學習中文的強烈興趣，台灣可以、也應該扮演重要的角色。

「我們已經在鼓勵學習中文的學生，選擇台灣作為求學的目的地，同時我們也檢視有沒有機會，把更多美國政府資助的中文課程計畫搬到台灣」，酈英傑指出，本著這樣的精神，美國在台協會也在今年注入更多資源到台灣傅爾布萊特計畫，增加了將近新台幣600萬元的年度資金。

吳釗燮則表示，台美教育倡議將作為台美展開全面教育合作的起點，雙方未來將持續強化並擴大現有的華語及英語學習計畫，並加強推動台美教育機構之間的交流，透過雙向交流深化台美年輕世代的友誼，進一步提升兩國的合作夥伴關係。
台美關係
外交部
AIT
吳釗燮
酈英傑
台美教育倡議
TECRO

相關新聞

台灣總統獲頒「國際領袖先鋒獎」　繼英國前首相柴契爾後第2國際領袖獲獎
台灣總統獲頒「國際領袖先鋒獎」　繼英國前首相柴契爾後第2國際領袖獲獎
2020/12/04 10:04
台灣、以色列簽訂志工合作協議　盼增進兩國友誼
台灣、以色列簽訂志工合作協議　盼增進兩國友誼
2020/12/02 12:22
新版台灣護照1／11發行　編號前100號護照將抽籤選出
新版台灣護照1／11發行　編號前100號護照將抽籤選出
2020/11/30 12:32
打工度假進階版「VIE」計畫啟動　提供台灣青年赴法國企業實習機會
打工度假進階版「VIE」計畫啟動　提供台灣青年赴法國企業實習機會
2020/11/26 20:51
台灣駐美代表處爆集體感染武漢肺炎　蕭美琴有接觸史居家隔離中　
台灣駐美代表處爆集體感染武漢肺炎　蕭美琴有接觸史居家隔離中　
2020/11/26 19:24

更新時間 : 2020-12-04 22:01 GMT+08:00

最受歡迎

【中國武漢肺炎】全球最新確診與死亡人數統計　
【中國武漢肺炎】全球最新確診與死亡人數統計　
整理包！台北旅遊補助12月開跑 自由行每房每晚1千 團客每人1千 限量10萬名
整理包！台北旅遊補助12月開跑 自由行每房每晚1千 團客每人1千 限量10萬名
【最新】台灣12/1起實施「秋冬專案」•戴口罩掌握2訣竅 符合3情況•可免出示武漢肺炎核酸檢驗報告
【最新】台灣12/1起實施「秋冬專案」•戴口罩掌握2訣竅 符合3情況•可免出示武漢肺炎核酸檢驗報告
〈財經主筆室〉國際金價一舉跌破1800美元 該買還是賣？
〈財經主筆室〉國際金價一舉跌破1800美元 該買還是賣？
人造肉大革命 「實驗室雞塊」新加坡首開賣
人造肉大革命 「實驗室雞塊」新加坡首開賣
香港男星黃秋生台北信義區餐車亮相　美食環遊台灣交朋友預告下一站
香港男星黃秋生台北信義區餐車亮相　美食環遊台灣交朋友預告下一站
【最新】台灣飛官蔣正志失聯F-16黑盒子、金屬反應訊號在水下千米深處　空軍: 海象允許將探測
【最新】台灣飛官蔣正志失聯F-16黑盒子、金屬反應訊號在水下千米深處　空軍: 海象允許將探測
君品酒店振興大回饋 把握最後倒數一個月!!!
君品酒店振興大回饋 把握最後倒數一個月!!!
更新【台灣秋冬專案】出境3天內回國免附檢驗報告　但須簽切結書坐指定機位•自費採檢5千元起跳
更新【台灣秋冬專案】出境3天內回國免附檢驗報告　但須簽切結書坐指定機位•自費採檢5千元起跳
最新【武漢肺炎】台灣11/30遽增24境外移入個案•含20名印尼移工　12月4至17日全面暫停引進該國移工
最新【武漢肺炎】台灣11/30遽增24境外移入個案•含20名印尼移工　12月4至17日全面暫停引進該國移工