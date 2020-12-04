台灣、美國啟動教育合作倡議　盼更多台灣教師赴美教華文

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）台灣與美國再次擴大合作版圖，這次看準的是語言教育，由我國外交部長吳釗燮及美國在台協會處長酈英傑，昨（3）日在外交部宣告「台美教育倡議」正式啟動。

我國駐美代表蕭美琴與美國在台協會（American Institute in Taiwan）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）於週三（2）在華府簽署為期五年的台美國際教育合作瞭解備忘錄（MoU）。透過這項備忘錄，台美將有系統地整合雙方語文教育資源，建立制度化架構以增加選送華語教師赴美教學、鼓勵美國學生來台學習中文，並且擴大現有官方語言交流計畫等，以期全面強化台美語言教學合作。

Amb. @bikhim and AIT M/D Ingrid Larson signed #MOU on International Education Cooperation on Dec. 2. Thank you, D/S Mitchell Zais of @usedgov & @ECA_AS for joining us. We look forward to strengthening our ties by encouraging new exchanges and #friendships amongst our students. pic.twitter.com/My27k6DpBM — Taiwan in the US (@TECRO_USA) December 4, 2020

首場台美教育倡議對話也在週三晚間以線上方式辦理，包括美國教育副部長薩伊斯（Mitchell Zais）、國務院東亞暨太平洋事務局助卿史達偉（David Stilwell），以及我國國家安全會議副秘書長徐斯儉等資深官員共同參與。雙方討論美國的華語教學需求、促進台美在聯邦及地方層級的合作、在美國推廣台灣華語文測驗（TOCFL），以及我國推動「2030雙語國家政策」等議題。

這一系列活動顯示美國在要求關掉國內的孔子學院（Confucius Institute），並終止與中國、香港的傅爾布萊特計畫（Fulbright Program）後，轉往台灣尋求擴大合作。

美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）在10月間便要求關閉美國所有孔子學院或相關機構，並稱該機構是中國共產黨的宣傳組織，而在總統川普（Donald Trump）簽署因應北京在香港實施港版《國安法》而誕生的《香港自治法案》（Hong Kong Autonomy Act）後，美國在中國及香港進行的傅爾布萊特計畫也被迫終止。

酈英傑（Brent Christensen）在週四的台美教育倡議啟動儀式上，便批評北京的孔子學院「在中國的審查制度及惡意影響力活動方面，扮演了一定的角色」；他也提及，面對全世界對學習中文的強烈興趣，台灣可以、也應該扮演重要的角色。

「我們已經在鼓勵學習中文的學生，選擇台灣作為求學的目的地，同時我們也檢視有沒有機會，把更多美國政府資助的中文課程計畫搬到台灣」，酈英傑指出，本著這樣的精神，美國在台協會也在今年注入更多資源到台灣傅爾布萊特計畫，增加了將近新台幣600萬元的年度資金。

吳釗燮則表示，台美教育倡議將作為台美展開全面教育合作的起點，雙方未來將持續強化並擴大現有的華語及英語學習計畫，並加強推動台美教育機構之間的交流，透過雙向交流深化台美年輕世代的友誼，進一步提升兩國的合作夥伴關係。