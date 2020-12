台灣、美國啟動教育合作倡議　盼更多台灣教師赴美教華文

(台灣英文新聞/政治組 台北報導)台灣與美國再次擴大合作版圖,這次看準的是語言教育,由我國外交部長吳釗燮及美國在台協會處長酈英傑,昨(3)日在外交部宣告「台美教育倡議」正式啟動。

我國駐美代表蕭美琴與美國在台協會(American Institute in Taiwan)執行理事藍鶯(Ingrid Larson)於週三(2)在華府簽署為期五年的台美國際教育合作瞭解備忘錄(MoU)。透過這項備忘錄,台美將有系統地整合雙方語文教育資源,建立制度化架構以增加選送華語教師赴美教學、鼓勵美國學生來台學習中文,並且擴大現有官方語言交流計畫等,以期全面強化台美語言教學合作。

Amb. @bikhim and AIT M/D Ingrid Larson signed #MOU on International Education Cooperation on Dec. 2. Thank you, D/S Mitchell Zais of @usedgov & @ECA_AS for joining us. We look forward to strengthening our ties by encouraging new exchanges and #friendships amongst our students. pic.twitter.com/My27k6DpBM