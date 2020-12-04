2020第十三屆台灣企業獎永續醫院揭曉 醫院治理扣合SDGs 樹立醫界永續模範

衛福部綜合規劃司廖崑富司長(前排右六起)及全球企業永續論壇主席簡又新大使一同與國內永續醫院受獎代表合影。(照片來源：台灣永續能源研究基金會... 衛福部綜合規劃司廖崑富司長(前排右六起)及全球企業永續論壇主席簡又新大使一同與國內永續醫院受獎代表合影。(照片來源：台灣永續能源研究基金會提供)

由台灣企業永續學院主辦的「2020第13屆台灣企業 永續獎」參獎家數達252家較去年成長28%，創歷年新高， 今年更有14所醫院參獎，較去年成長逾3倍。 全球雖仍籠罩在新型冠狀病毒威脅中， 仍可看見臺灣各界堅守永續信念， 透過本業核心能力用行動實踐聯合國永續發展目標(UN SDGs)，傳遞社會正能量，與全球一起攜手互助合作、 度過危機，掌握契機，迎向永續光明未來。

總召集人簡又新大使表示本次獲獎醫院除肩負提供國人優質醫療照護 環境重任，更以健康促進醫院的精神，發展醫療相關永續性方案， 如推動國際或國內社區/遠距民眾醫療、 高齡友善健康照護及家屬社會關懷與心靈照顧， 提供民眾完善的醫療品質及服務，發揮社會正向影響力。 本次感謝由專家、 學者及產業領袖所組成的專業評審團共同參與本次評比工作， 整體而言評審團對於醫院整合醫界力量與聯合國永續發展目標連結促 進社會進步的具體作為，深表驚艷及讚許。

今年高醫醫療體系共有高雄醫學大學附設中和紀念醫院、 高雄小港醫院及高雄大同醫院參獎，攜手囊括7項大獎，當中高雄小 港醫院及高雄大同醫院更榮獲永續報告書金獎肯定；新光醫院則獲得 綜合績效績優獎、永續報告書銀獎及4項永續卓越案例獎合計6座獎 項，成果豐碩。高雄榮民總醫院也拿下永續報告書銅獎及4項永續卓 越案例獎等5座獎項，表現優異。 本次參獎醫院執行眾多對健康促進及環境保護有益的倡議、 推行與服務創新等行動方案，並呼應聯合國永續發展目標， 接軌國際，足以彰顯醫院多年深耕的永續成果。 完整榜單請逕至活動官網（tcsaward.org.tw） 查詢。