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【好險！】台鐵列車長緊急煞停救上百旅客　北台灣樹林往宜蘭、花東鐵路因坍方中斷•估12/8左右恢復

■4日早上瑞芳至猴硐間大量土石坍方，導致鐵路中斷無法通行。■目前台鐵運轉調整為北部發車至瑞芳折返，花東發車至猴硐折返，公路總局將協調北部及東部客運業者，全力投入這週末放假及收假的疏運應變。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/12/04 18:02
土石崩落無法行駛，所幸列車緊急煞停(箭頭處) 。中央社

土石崩落無法行駛，所幸列車緊急煞停(箭頭處) 。中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）由於連日大雨，台鐵瑞芳至猴硐間3日才修復的邊坡，今天(4日) 上午再度大片滑落，土石、岩塊、草木崩落在鐵軌和周邊地區，導致台鐵樹林往宜蘭、花蓮及台東的路線中斷，交通部長林佳龍今天預告恐需4天才能恢復通行，指示公路客運投入疏運。

【好險！】台鐵列車長緊急煞停救上百旅客　北台灣樹林往宜蘭、花東鐵路因坍方中斷•估12/8左右恢復

台鐵猴硐至瑞芳段受大雨影響，4日再度發生土石滑落造成交通中斷，大量土石、岩塊、草木侵入軌道，東西正線暫停運行，當時一度有2列車（箭頭處) 停在現場，幸無人受傷。（讀者提供）中央社

林佳龍下午在臉書貼文，說明今天早上瑞芳至猴硐間大量土石坍方，幸好工務單位的連日監測和及時預警，及列車長的機警地緊急停等，阻止更大災禍，確保了上百名旅客的安全。

林佳龍說，經空拍監測的確認，瑞芳至猴硐間的土石坍方是因為山坡滑動崩塌所導致，坍塌的範圍多達3800立方公尺，清運搶修作業時間初步估計需要3天，電車線、軌道路線搶修復1天，返回東部幹線的車班，恐須4天後才能恢復。

目前台鐵應變措施如下：

對號列車

❶樹林往宜蘭、花蓮、台東列車，樹林=宜蘭間停駛。

❷宜蘭、花蓮、台東往北行駛至宜蘭站。

❸西部往東部跨線列車行駛至七堵站。

❹東部往西部跨線列車另由七堵站特開。

區間車

❶台北開往返宜蘭方向區間車行駛到瑞芳。

❷宜蘭開往台北方向區間車行駛到猴硐。

公路接駁

❶瑞芳=猴硐間辦理公路接駁。

❷交通部已請公路客運業者協助加強台北=宜蘭間加開班車以疏運旅客。

列車運行情形查詢

❶台鐵官網-更新最新資訊查詢 超連結

❷台鐵24小時旅客服務電話

(02)2191-0096

0800-765-888(免付費電話，行動電話無法撥打)

❸各就近車站(台鐵局官方網站有各車站聯絡資訊)

改班或退費

對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次；未指定班次之對號列車或非對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內換搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天。

林佳龍表示，他已指示交通部相關單位，全力協助台鐵緊急應變，希望盡力將對旅客造成的影響及不便降到最低，目前瑞芳至猴硐間雙線中斷停駛，除請台鐵全力搶通，也提醒現場同仁務必注意安全及保暖。

他說，邊坡滑落的路段屬正線，台鐵運轉調整為北部發車至瑞芳折返，花東發車至猴硐折返，他也請公路總局協調北部及東部客運業者，全力投入這週末放假及收假的疏運應變。

林佳龍也請氣象局提供全國各地詳盡的雨量資訊，由台鐵針對全國各路段加強監測及預警，並嚴密列管風險邊坡的改善計畫，對於造成旅客的不便，台鐵更要盡力彌補，懇求乘客的諒解。

台鐵瑞芳至猴硐間邊坡，因連日大雨，今天早上大量土石坍方，幸好工務單位的連日監測和及時預警通報、以及司機員機警地緊急停車等，阻止更大災禍，確保了上百位旅客的安全。 經空拍監測的確認，該路段土石是因為山坡滑動崩塌所導致，坍塌的範圍多達3800...

林佳龍發佈於 2020年12月3日 星期四

【好險！】台鐵列車長緊急煞停救上百旅客　北台灣樹林往宜蘭、花東鐵路因坍方中斷•估12/8左右恢復

連日降雨，台鐵猴硐－瑞芳間邊坡滑動，日前中斷，3日才恢復通行，4日上午又因大量土石崩落、電車線冒火花，路線再中斷。上圖為2日清晨搶修情形。（台鐵提供）下圖為台鐵4日全力搶修情形。（警方提供）中央社

【好險！】台鐵列車長緊急煞停救上百旅客　北台灣樹林往宜蘭、花東鐵路因坍方中斷•估12/8左右恢復
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