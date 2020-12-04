12/7開賣！星宇航空「微旅行2.0」台北－台南雙城號5520元起

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）星宇航空類出國推出台北－台南雙城號「微旅行2.0」，將於12月19日首發4班，沿東海岸航經沖繩宮古島，享受三小時完整的低空飛行飽覽台灣海岸線，降落後可再搭配二天一夜住宿套裝行程，12月7日上午10時於KLOOK、KKday、易遊網開賣。

星宇航空表示，首發4班機分別為：早班機由桃園出發，午班機由台南出發，若單純飛行體驗價為新台幣5520元（單人含稅），機加酒2天1夜雙人1萬6600元起，3家旅行社業者搭配的旅行方案各有不同。

KLOOK是獨賣微旅行2.0台北台南首航來回航班（JX8061與JX8062），機上除了提供「胡同鹽蔥豬梅花丼」機上餐外，飯後甜點則選用擁有80年歷史的台南銀波布丁，候機室裡也提供蜷尾家冰淇淋限定版「鐵觀音可可碎片」口味。

搭乘從台南班機的旅客可獲得 「貓空纜車套票（貓纜票2張＋動物園門票、雙層巴士門票擇一）」，機加酒旅客獨家獲得博物館卡（季卡），當日免費參與故宮《穿越古今 故宮之夜》！

搭乘從台北出發的旅客獨家獲得「台南古蹟門票（安平古堡、安平樹屋、赤崁樓、億載金城擇一）」，機加酒旅客則獨家得到奇美聖誕週末門票！看13公尺高聖誕樹在博物館歐風建築的映襯下更顯浪漫經典。

KKday販售的台北往台南（JX8063）航班，邀請台南在地人許承傑導演於候機室舉辦《孤味》電影分享會，與粉絲近距離接觸，分享他所成長的台南以及電影拍攝花絮，再與許承傑導演於機上一同欣賞電影幕後花絮。此外，還可獲得獨家限定的《孤味》電影周邊紀念品，讓旅客從機上至落地都能體驗濃濃的臺南味

KKday說，購買單人經濟艙機票，就送Xpark門票；商務艙與雙人雅座旅客可下榻台北與台南香格里拉遠東國際大飯店的總統、副總統套房以及尊榮客房，並享豪華閣貴賓廊禮遇；搭乘往返航班的全艙等旅客皆可得到內容超豐富的『星宇搭機禮包』。

易遊網則是有3款機加酒加高鐵的套票組合可供旅客選擇，像是「商務艙機酒套票」搭乘星宇航空商務艙座席及高鐵商務車廂，入住台南高口碑的五星飯店「台南大員皇冠假日酒店」套房房型；「經濟艙機酒套票（雙人雅座）」機上位席可獨享三人座，住宿安排為台南人氣飯店「和逸飯店 台南西門館」；「經濟艙機酒套票」則乘坐星宇航空經濟艙三人座，入住華麗氣派的「榮興金鬱金香酒店」。

另外，全艙等都享有台南機場到台南火車站接送服務，商務艙則加碼桃園機場到雙北地區轎車接送。