中國官商勾結致武漢肺炎全球爆發？又一外流文件曝弊端

因中國獨家授權3家篩劑製造商，許多技術人員不敢使用其他公司生產的試劑。（圖/美聯社） 因中國獨家授權3家篩劑製造商，許多技術人員不敢使用其他公司生產的試劑。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）不只CNN近日接獲來自湖北的外流文件，爆料中國虛報實際染疫人數，以及連續失策使疫情擴散，美聯社在昨天(3日)的報導中，也指出一機密資料顯示，中國疾病預防控制中心涉嫌收賄，獨家授權3家篩劑製造商，日後卻造成疫情迅速擴散並在全球各地爆發。

武漢肺炎肆虐已一年，至今造成全球超過6千萬人確診，病毒起源地中國始終被國際認定為罪魁禍首，儘管其不斷推諉塞責，仍有許多外流資料佐證，中國在最初疫情控制上確實有所疏失。

美聯社在和40名醫師、疾病預防控制中心員工、衛生專家和內部人士進行調查訪談中，取得上百則內部文件、合約、郵件與訊息，發現當時中國官員依憑個人關係，與3間當時鮮為人知的上海公司勾結，分別是GeneoDx Biotech、Huirui Biotechnology、BioGerm Medical Technology。這3間公司各以一百萬人民幣，獨家取得病毒篩劑的設計與銷售權。

報導更指出，中國衛生單位禁止其他研究員使用自己的篩劑進行病毒檢驗，僅讓病毒樣本送到他們授權的實驗室，並使用這3間公司生產的檢測篩劑。這導致在中國1月5日至17日沒有任何新增病例，使外界低估疫情的嚴重性，沒有及時採取防疫措施。有研究顯示，若中國提早2週採取動作，將可減少86%的病例。

而當時之所以有一段時間無新增病例，是因為這3間公司所生產的試劑不夠準確，檢測結果的偽陰性機率很高，卻因為獨家授權的關係，許多技術人員不敢使用其他公司生產的試劑，僅管這些非中國授權的醫藥公司更具規模，且其試劑事後被證實準確度更高。

美國外交關係委員會（Council on Foreign Relations）全球衛生高級研究員黃彥中認為，這就是導致武漢肺炎全球大流行的主因，因為獨家授權機制讓大規模檢測能力受限，終使病毒一發不可收拾。