2020繽紛耶誕玩台北　集章闖關換好禮•讓台灣人從現在起嗨到跨年吧！

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 準備好跟著熊讚一起閃耀台北了嗎？快來參加「2020繽紛耶誕玩台北」，活動集結15家百貨、4處特色商圈及49個特色店家，提供耶誕集章闖關，給你百貨商圈特色店家提供的超多優惠，滿額消費憑證還可兌換限量耶誕好禮！

台北101位處信義區百貨戰區，附近街道、出入口處都設計大型燈飾，台北101今年也參與台北市政府「2020繽紛耶誕玩台北」活動。 （台北101提供）中央社

這項活動更串聯各大百貨耶誕燈飾造景(如上圖) ，以浪漫燈飾閃耀交織的百貨街區及特色移動胖卡打造精彩璀璨必拍打卡熱點，邀請大家一起來台北感受歡樂又浪漫的耶誕氛圍，從耶誕嗨到跨年吧！

集點兌換 台北城市杯和熊讚耶誕杯

活動期間(109/11/27-110/01/03)至特約商店掃描QRcode集滿3個電子戳章取得兌換券後，憑特約商店單筆消費500元之滿額憑證，即可免費兌換「熊讚耶誕杯乙個」或「台北城市杯乙個」，每人限兌換一組台北城市杯及耶誕熊讚杯。(數量有限，兌完為止)

【最新兌換消息請至活動討論區：連結網址】

抽獎活動 我與我的城市/熊讚杯

於109/12/04-110/01/03上傳你與台北城市杯或熊讚耶誕杯的合照至 臺北市商業處-我是商Ya人 粉絲團抽獎貼文留言區，並符合貼文中抽獎資格即可參加抽獎!

【2020繽紛耶誕玩台北－活動電子報：連結網址】

【2020繽紛耶誕玩台北－活動電子書：連結網址】

抽獎活動 尋找耶誕驚喜

於109/11/27-110/01/03上傳你與FUN閃台北耶誕打卡熱點合照至 臺北市商業處-我是商Ya人 粉絲團抽獎貼文留言區，並符合貼文中抽獎資格即可參加抽獎!

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活動聲明

主辦單位保留修正、暫停或終止本活動之權利；其他未盡事宣，均依主辦單位相關規定或解釋辦理，並得隨時於「台北市商業處-我是商Ya人」臉書粉絲團或活動現場另行公告。

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