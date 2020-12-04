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【拚業績】疫情下桃園百貨銷售成長、居台灣六都之冠　不受電商衝擊

台北市百貨家數至今年9月銷售額713億元，年減6%，為六都當中衰退最多者。

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2020/12/04 15:49
隨著12月耶誕腳步到來，微風南山設計Glorious Gate營造濃濃耶誕氛圍。微風百貨今年也有多個分店參與台北市政府「2020繽紛耶誕玩...

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）實體通路受電商衝擊，百貨業家數逐年減少。不過房仲業者指出，桃園話題不斷，帶動桃園百貨銷售額逆勢成長，達新台幣182億元，年增24.2%，成長幅度為六都之冠。

住商引述財政部最新資料，全國百貨公司前3季銷售額2039億元，較去年同期衰退1.5%。其中，台北市百貨家數至今年9月共128家，銷售額713億元，年減6%，為六都衰退最多；桃園百貨家數雖僅有48家，但前3季銷售額182億元，年增24.2%，成長幅度在六都居冠。

新北市共139家，銷售額達183億元，年增4.7%；高雄市有56家，業績為308億元，較去年同期衰退1.2%，台中為308億元、年減2%，台南前9月百貨營業額為147億元，年減2.8%。

中央社4日引述大家房屋企劃研究室主任郎美囡指出，由於網購平台崛起，導致實體零售業及店家營收大幅減少，尤其中小型百貨衝擊較大。不過大型百貨、購物中心銷售項目多元，常成為當地機能題材，像是桃園青埔華泰名品城、新北市林口三井outlet，不僅帶入外地消費人潮，也能支應周邊住戶生活需求，成為房市焦點。

她說，疫情後內需大幅提升，今年週年慶各大百貨營業額驚人，像是台北新光三越信義新天地單日業績就衝破10億元。不過週年慶檔期多數在10月之後，尚未反應在前3季的銷售額。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨則說，消費結構及購物平台不斷改變，小型百貨業資源有限，面對市場變遷經營相對困難，反觀大型業者可多方位發展，經過市場汰弱留強，百貨業呈現「強者恆強」。

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