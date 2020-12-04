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美國情報總監：中國是自由民主最大威脅

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2020/12/04 15:12
美中衝突示意圖（圖／Getty Images）

美中衝突示意圖（圖／Getty Images）

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）在川普擔任總統期間，美國與中國的關係陷入僵局，昨(3)日國家情報總監雷克里夫(John Ratcliffe)更是在〈華爾街日報〉中撰文直指，中國藉由偷竊美國機密和佔據美國企業在市場中的地位來增長其實力，現已成為二戰後自由與民主的「最大威脅」。

國家情報總監是內閣中的一職，直屬於總統，負責指揮下轄16個組織的美國情報系統。雷克里夫警告，中國正準備與美國正面對決，並在經濟、軍事和科技領域「統治世界」。因此，比起俄國與反恐行動，現在美國情報體系已將中國事務視為第一要務。

他進一步指出，從中國風力發電公司被發現竊取對手美國公司商業機密，導致其市值暴跌10億美元的案例可以發現，中國正從事著搶奪、複製和取代等「經濟諜報」行徑，並提出數據佐證，表示美國每年被中國竊取的智慧財產權高達5兆美元。聯邦調查局以竊取研究內容的罪名逮捕中國公民的頻率也顯著上升，足以顯示中國所能造成的危害。

在政權交接之際，川普政府仍在持續加強對中國的制裁力道，這包括將更多中國企業加入黑名單當中等。雷克里夫更說，不只是美國，其他國家也面臨中國滲透壓力，中國在國會議員和企業工會上砸重金，以確保決策者推行對中國友善的政策。

對於雷克里夫的言論，中國政府並沒有直接發表評論，不過在一天前，中國外交部發言人華春瑩針對美國近期發言反駁指出，美國持續以「極具偏見」和「帶有意識形態」的政治性宣傳壓迫中國，並要求美國「不要把所有人當間諜」。

更新時間 : 2020-12-04 17:19 GMT+08:00

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