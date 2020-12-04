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台灣2015年「彩色派對」塵爆案傷者求償　士林地院首度判八仙樂園須負賠償責任

2015年6月27日八仙樂園「彩色派對」塵爆案造成15人死亡、400多人受傷，被害人陸續求償。法院先前的判決，都未認定八仙公司須負賠償責任。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/12/04 14:31
新北市政府2016年6月27日發表「八仙樂園粉塵暴燃救災應變及復建專案」工作實錄電子專刊，記錄2015年案發一年來，政府與傷患、家屬攜手走...

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（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）2015年 (民國104年)6月27日八仙樂園「彩色派對」塵爆案造成15人死亡、400多人受傷，被害人陸續求償。

士林地方法院今天(12月4日) 判主辦的瑞博公司與八仙樂園等6被告，賠償黃姓傷者共602萬元，成為八仙樂園公司與當天負責噴灑色粉的沈浩然，在塵爆案中遭判賠的首例。

台灣2015年「彩色派對」塵爆案傷者求償　士林地院首度判八仙樂園須負賠償責任圖為「彩色派對」粉塵爆炸事發現場。（中央社檔案照片）

全案起於，瑞博國際整合行銷有限公司、玩色創意國際有限公司於2015年(民國104年)6月27日在八仙樂園「快樂大堡礁」舉辦「彩色派對」，不料發生粉塵爆炸重大意外。

中央社報導，八仙樂園與瑞博公司簽訂「活動場地租賃合約書」，雙方約定八仙樂園將位於「6、7、8」的遊樂區塊出租給瑞博公司，並將水池抽乾，供瑞博公司於民國104年6月27日舉辦「彩色派對」，但活動發生粉塵爆炸燃燒事故，造成遊客死傷達數百人。

士林地方法院今天指出，八仙樂園育樂股份有限公司為觀光遊樂業經營者，負有維護進入樂園內民眾安全的義務，但八仙公司未經交通部觀光局許可，擅自將未取得雜項執照及使用執照，且未經核准使用的「快樂大堡礁」等設施出租給瑞博公司，舉辦與原使用目的及性質不同的派對。

判決提到，八仙公司與瑞博公司訂立租約，約定由瑞博公司負責所有與會民眾個人及財物安全，但純屬八仙公司與瑞博公司的約定，非消費者所能知悉，無法據此免除八仙公司責任，認定八仙公司有過失，公司與董事陳慧穎應負賠償責任，董事長陳柏廷未執行相關業務，免負連帶賠償責任。

《自由》報導，在舞台上噴灑色粉的工作人員沈浩然，擅自將粉色搬上舞台進行噴色活動，開啟塵爆的危險源，因此應負防止塵爆發生的注意義務，且沈未注意粉末瞬間往舞池飄移，造成舞台前方至舞池區瀰漫更高濃度粉塵雲，導致發生塵爆，具有過失責任，同樣應負連帶賠償責任

八仙塵爆民事求償部分，多名被害人自行求償，法院陸續作出一審判決，都未認定八仙公司須負賠償責任；士院今天判主辦人呂忠吉、玩色、瑞博、八仙樂園、陳慧穎、噴灑色粉的沈浩然負賠償責任，可上訴。
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瑞博
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快樂大堡礁
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更新時間 : 2020-12-04 17:19 GMT+08:00

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