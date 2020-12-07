〈時評〉習大帝電賀拜登 說的VS沒有說的

習近平:我們絕不會走歷史回頭路，不會謀求「脫鉤」或是搞封閉排他的「小圈子」。 習近平:我們絕不會走歷史回頭路，不會謀求「脫鉤」或是搞封閉排他的「小圈子」。

既怕太早表態會招惹川普的臨去秋波，又怕太晚表態會怠慢了拜登的中國習近平大帝，在加拿大、澳洲、英、法、日本、韓國、印度等國領袖早已電賀拜登當選美國總統好些日子後，終於在11月25日打了賀電，表示「希望中美雙方秉持不衝突、不對抗，相互尊重、合作共贏精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定向前發展」，話好像講得十分之誠懇、殷切又低調！

所謂聽其言，更要觀其行。鄧小平承諾香港人五十年不變的一國兩制，才過了22年，都可以說翻臉就翻臉，有「十億國人九億騙、還有一億在訓練」順口溜的中國人（尤其是中國共產黨徒），講的話如果能相信當真，那天底下應該沒有所謂的謊言了！

是的，習大帝表面說的，其背後沒有說的又是什麼？

習大帝說「不衝突」，沒有說的是：只要美方不阻撓就「不衝突」，中方在南海一個個島礁填土、造陸，蓋機場跑道、擺軍事設施的軍事野心，就都順利完成實現了！

習大帝說「不對抗」，沒有說的是：只要美方「不對抗」，中方可以肆無忌憚在台灣海峽中線、台灣西南航空識別區騷擾霸凌台灣，在台灣週邊製造區域緊張了！

習大帝說「相互尊重」，沒有說的是：只要「相互尊重」，美方主打的智慧財產權，又能奈何我中方的假冒仿造權？

習大帝說「合作共贏」，沒有說的是：聯合國、世衛等國際組織，美方就傻傻當有錢出錢的冤大頭就好，正、副秘書長由有人出人的中方擔任或掌控，在這種「合作共贏」模式下，世衛秘書長譚德塞在武漢肺炎疫情爆發之初，是會乖乖配合中方加以隱瞞掩飾的！

習大帝說「聚焦合作、管控分歧」，沒有說的是：川普以國安為由，欲置華為5G於死地，被斷送商機的美國相關業者們，沒聽過商人無祖國，利益在那裡、祖國就在那裡的說法嗎？飽受中美經貿戰折磨的美國財團巨富們，請「聚焦合作、管控分歧」，將美國國安擺一邊、個人「錢」途放中間吧！

習大帝說「推動中美關係穩定向前發展」，沒有說的是：川普之前，美國對中國走的「不衝突」、「不對抗」的姑息之路，結果不是推動中國朝覆製美國的民主、自由、人權「穩定向前發展」，而是朝獨裁、霸道、野心崛起「穩定向前發展」！

綜上，打真槍實彈的經貿戰、軍事戰，中國應該不是美國的對手；打宣傳滲透戰、玩政治手腕、耍心機騙術，天真的美國人被共產中國賣了，恐怕還在高高興興地替對方數錢！習近平大帝對拜登的賀電談話，像不像黃鼠狼給雞拜年？釋出的，是善意、低姿態，還是鱷魚的眼淚？

（作者為新竹教育大學退休副教授）