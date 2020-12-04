台灣何時可接種新冠肺炎疫苗？ 陳時中：可望提前於明年3至6月間施打

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）針對施打武漢肺炎疫苗時程，衛福部長陳時中表示，原預計明年中開始施打，目前評估時程，應該可以提前至3至6月打第一劑，但第二劑則無法在年中打完。

衛生福利部長陳時中3日赴立法院社會福利及衛生環境委員會專題報告「原住民藥用植物及台灣原生藥用植物之發展現況」，但立委質詢時，大多關切武漢肺炎疫苗施打時程相關議題。

聯合報報導，民進黨立委高嘉瑜質詢時問是否12月15日就會拿到疫苗？陳時中先是愣了一下，反問「委員的資料哪裡來的？」高則進一步質詢，「難道這是假消息？」陳時中則未正面回應是否為假消息，但稱「12月底前希望很小」。

中央社報導，民進黨立委高嘉瑜質詢時問，美國從今年底就會開始接種武漢肺炎疫苗，如果接種過的外國人，是否能放寬入境條件且自由來台灣，衛福部是否有預計時程。

陳時中則說，政策要跟著科學證據走，由於目前對施打疫苗後的觀察時間不夠長，尚無足夠的科學證據可作為免除居家檢疫的依據。

國民黨立委賴士葆質詢時問，國人何時可開始施打？陳時中回應，原本預設是明年中施打，但時程可能會提前到3至6月開始接種第一劑，至於第二劑應無法在年中前打完。

針對大韓航空、紐西蘭航空及澳洲航空等許多國家航空都推出「疫苗護照」，賴士葆也詢問，台灣是否比照作法。陳時中說，政府仍在研議此策略，希望能在施打疫苗前開始做。