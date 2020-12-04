Alexa
  1. 首頁
  2. 食安健康

台灣何時可接種新冠肺炎疫苗？ 陳時中：可望提前於明年3至6月間施打

By  台灣英文新聞－編輯
2020/12/04 10:14
台灣何時可接種新冠肺炎疫苗？ 陳時中：可望提前於明年3至6月間施打

(來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）針對施打武漢肺炎疫苗時程，衛福部長陳時中表示，原預計明年中開始施打，目前評估時程，應該可以提前至3至6月打第一劑，但第二劑則無法在年中打完。

衛生福利部長陳時中3日赴立法院社會福利及衛生環境委員會專題報告「原住民藥用植物及台灣原生藥用植物之發展現況」，但立委質詢時，大多關切武漢肺炎疫苗施打時程相關議題。

聯合報報導，民進黨立委高嘉瑜質詢時問是否12月15日就會拿到疫苗？陳時中先是愣了一下，反問「委員的資料哪裡來的？」高則進一步質詢，「難道這是假消息？」陳時中則未正面回應是否為假消息，但稱「12月底前希望很小」。

中央社報導，民進黨立委高嘉瑜質詢時問，美國從今年底就會開始接種武漢肺炎疫苗，如果接種過的外國人，是否能放寬入境條件且自由來台灣，衛福部是否有預計時程。

陳時中則說，政策要跟著科學證據走，由於目前對施打疫苗後的觀察時間不夠長，尚無足夠的科學證據可作為免除居家檢疫的依據。

國民黨立委賴士葆質詢時問，國人何時可開始施打？陳時中回應，原本預設是明年中施打，但時程可能會提前到3至6月開始接種第一劑，至於第二劑應無法在年中前打完。

針對大韓航空、紐西蘭航空及澳洲航空等許多國家航空都推出「疫苗護照」，賴士葆也詢問，台灣是否比照作法。陳時中說，政府仍在研議此策略，希望能在施打疫苗前開始做。
新冠肺炎
武漢肺炎
新冠肺炎疫苗
武漢肺炎疫情
台灣
陳時中

相關新聞

【新冠肺炎】IBM揭露駭客新目標　全球疫苗冷鏈物流業
【新冠肺炎】IBM揭露駭客新目標　全球疫苗冷鏈物流業
2020/12/03 19:59
更新【台灣秋冬專案】出境3天內回國免附檢驗報告　但須簽切結書坐指定機位•自費採檢5千元起跳
更新【台灣秋冬專案】出境3天內回國免附檢驗報告　但須簽切結書坐指定機位•自費採檢5千元起跳
2020/12/02 17:13
台灣武漢肺炎疫苗採購再傳喜訊 陳時中：又一家可望談成
台灣武漢肺炎疫苗採購再傳喜訊 陳時中：又一家可望談成
2020/12/02 17:12
【秋冬防疫】返台灣未附核酸證明 無理由者罰1萬 偽造罰15萬 新增第4類對象不予裁罰
【秋冬防疫】返台灣未附核酸證明 無理由者罰1萬 偽造罰15萬 新增第4類對象不予裁罰
2020/12/02 15:29
【台灣境外移入+6】5人皆持檢驗陰性報告入境 檢疫期滿前仍確診新冠肺炎
【台灣境外移入+6】5人皆持檢驗陰性報告入境 檢疫期滿前仍確診新冠肺炎
2020/12/02 14:27

更新時間 : 2020-12-04 11:45 GMT+08:00

最受歡迎

【中國武漢肺炎】全球最新確診與死亡人數統計　
【中國武漢肺炎】全球最新確診與死亡人數統計　
整理包！台北旅遊補助12月開跑 自由行每房每晚1千 團客每人1千 限量10萬名
整理包！台北旅遊補助12月開跑 自由行每房每晚1千 團客每人1千 限量10萬名
〈財經主筆室〉國際金價一舉跌破1800美元 該買還是賣？
〈財經主筆室〉國際金價一舉跌破1800美元 該買還是賣？
【最新】台灣12/1起實施「秋冬專案」•戴口罩掌握2訣竅 符合3情況•可免出示武漢肺炎核酸檢驗報告
【最新】台灣12/1起實施「秋冬專案」•戴口罩掌握2訣竅 符合3情況•可免出示武漢肺炎核酸檢驗報告
香港男星黃秋生台北信義區餐車亮相　美食環遊台灣交朋友預告下一站
香港男星黃秋生台北信義區餐車亮相　美食環遊台灣交朋友預告下一站
【最新】台灣飛官蔣正志失聯F-16黑盒子、金屬反應訊號在水下千米深處　空軍: 海象允許將探測
【最新】台灣飛官蔣正志失聯F-16黑盒子、金屬反應訊號在水下千米深處　空軍: 海象允許將探測
君品酒店振興大回饋 把握最後倒數一個月!!!
君品酒店振興大回饋 把握最後倒數一個月!!!
人造肉大革命 「實驗室雞塊」新加坡首開賣
人造肉大革命 「實驗室雞塊」新加坡首開賣
更新【台灣秋冬專案】出境3天內回國免附檢驗報告　但須簽切結書坐指定機位•自費採檢5千元起跳
更新【台灣秋冬專案】出境3天內回國免附檢驗報告　但須簽切結書坐指定機位•自費採檢5千元起跳
最新【武漢肺炎】台灣11/30遽增24境外移入個案•含20名印尼移工　12月4至17日全面暫停引進該國移工
最新【武漢肺炎】台灣11/30遽增24境外移入個案•含20名印尼移工　12月4至17日全面暫停引進該國移工