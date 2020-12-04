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台灣星巴克首座夢幻積木城堡門市盛大開幕 12月4日起全台推出耶誕檔期

■星巴克新開幕的夢幻積木城堡門市，坐落於國道1號158公里處、沿著中山高順行南下的泰安服務區南站內。■星巴克耶誕檔期4日起開跑，除了上市多項飲品、餐點，也推出多款特色商品，包含隨行杯、馬克杯、隨行杯袋等。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/12/04 11:01
圖/星巴克提供

圖/星巴克提供

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 在台灣擁有多個特色門市的星巴克，首座夢幻積木城堡門市-泰安南門市，12月2日起盛大開幕。坐落於國道1號158公里處、沿著中山高順行南下的泰安服務區南站內，整體門市設計呼應泰安南站「幸福驛站」主題，以積木城堡為設計概念，以多個立體方形積木堆疊出主建築體，並將天窗及玻璃窗運用退縮式的設計，表現出3D立體感的深淺變化，中心處則以三角形積木跳脫出整體視覺，帶來截然不同的趣味。

台灣星巴克首座夢幻積木城堡門市盛大開幕 12月4日起全台推出耶誕檔期

星巴克首座夢幻積木城堡門市俯瞰 (圖/交通部高速公路局)

台灣星巴克首座夢幻積木城堡門市盛大開幕 12月4日起全台推出耶誕檔期星巴克泰安服務區南站門市夜景 (圖/星巴克提供)

根據新聞稿，門市內整體色調則是打造以清爽明亮的中性色系，提供來往的旅客於星巴克泰安南門市短暫休憩再出發的能量。門市藝術牆面則描繪上Siren女神所處的海底世界，在光線折射波紋斑斕表現出的神祕變化，十分吸睛。

星巴克泰安南門市為慶祝全新開幕，推出多項優惠活動

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另一方面星巴克也宣布4日起推出耶誕檔期，今年檔期品項增加，預估業績將較去年成長1成，星巴克同時表示，年底前門市數將突破500家。

耶誕節腳步接近，星巴克3日舉行記者會，宣布耶誕檔期4日起開跑，除了上市多項飲品、餐點，也推出多款特色商品，包含隨行杯、馬克杯、隨行杯袋等。

中央社引述星巴克商品部部長孫秀蕙表示，耶誕是星巴克一年最大的檔期，相較於其他檔期，業績約成長2至3成，由於許多人習慣在年底舉辦派對、互相送禮，耶誕檔期品項通常較多，今年受疫情限制無法出國，看好民眾消費將增加，業績有望比去年耶誕檔期增加1成以上。

孫秀蕙提到，近年環保永續風潮興起，愈來愈多客人習慣隨身攜帶吸管、餐具、隨行杯等，今年這個趨勢特別明顯，相關商品業績比去年增加1成左右。

星巴克每年約新增20至30家門市，目前在全台已有超過490家門市，預估年底前能達500店。

近年來星巴克主攻融入當地人文、特色建築的店型，目前已有40至50間特色門市。星巴克表示，特色店不僅來客數較多，營收也比一般店高1至2成，如花蓮以貨櫃打造的洄瀾門市，就十分受歡迎，未來將持續朝一個月開一間特色店的方向努力。

星巴克目前會員達240萬人，預估年底有望突破250萬，對於今年整體業績，孫秀蕙持樂觀態度，預期將比去年增加。

台灣星巴克首座夢幻積木城堡門市盛大開幕 12月4日起全台推出耶誕檔期

星巴克迎年度耶誕檔期，今年以「Carry the Merry」為主題，除推出季節限定飲品，也推出「醇濃布丁蛋糕」與「珍珠奶茶奶凍捲」等特色甜點。中央社

台灣星巴克首座夢幻積木城堡門市盛大開幕 12月4日起全台推出耶誕檔期

星巴克今年以「Carry the Merry」為耶誕主題，除推出季節限定飲品、糕點，也推出一系列週邊商品。中央社

台灣星巴克首座夢幻積木城堡門市盛大開幕 12月4日起全台推出耶誕檔期

星巴克今年耶誕檔期以「Carry the Merry」為主題，推出季節飲品「太妃核果風味那堤」、「烤蘋果風味那堤」，呈現濃濃耶誕風。中央社
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更新時間 : 2020-12-04 11:45 GMT+08:00

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