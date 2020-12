台灣總統獲頒「國際領袖先鋒獎」　繼英國前首相柴契爾後第2國際領袖獲獎

(台灣英文新聞/政治組 台北報導)美國州議員組織「全美議會交流理事會」在今(4)日上午頒贈「國際領袖先鋒獎」予總統蔡英文,表彰她的領導能力及對自由市場的堅持;蔡英文也成為前英國首相柴契爾後第二位獲得該獎項的國際領袖。

全美議會交流理事會(ALEC)於美東時間週三舉行「ALEC各州及國家政策高峰會」視訊會議,由全國事務主席暨密西西比州州眾議會議長葛恩(Philip Gunn)頒發國際領袖先鋒獎(International Pioneer Award)給蔡英文,她也成為繼2006年柴契爾(Margaret Thatcher)得獎之後,第二位獲頒該獎的國際領袖。

全美議會交流理事會並於峰會中通過「支持美國與台灣簽署雙邊貿易協定(BTA)決議」,並籲請美國聯邦政府儘速與台灣洽簽雙邊貿易協定。

蔡英文透過預錄影片發表得獎感言。她表示,台灣是一個仰賴貿易的國家,也亟望和美國在雙邊貿易協定上取得進展,「此協定除將進一步深化兩國緊密的經貿夥伴關係,值此台灣面對對岸從不間斷的威脅之際,此協定也會更加強化美國對台灣的支持。」

蔡英文提及,總統的職責是維護及捍衛台灣民主自由的生活方式,「我永遠不會停止追求兩岸關係的和平與穩定,也不會對台灣的安全有任何妥協」,過去四年來台灣的國防預算一再創下歷史新高,不斷投資於戰力的提升,以妥善因應環伺的威脅;政府也全力打擊假訊息及國外惡意破壞的操弄。

引用柴契爾的名言「人們若能自由選擇,他們會選擇自由」("When people are free to choose, they choose freedom"),蔡英文表示,台灣的民主前輩過去在體制內外積極奔走,加上人民眾志成城,台灣乃能成為亞洲最自由、最蓬勃發展的民主政體,「我們對我們的民主歷程感到自豪,也樂意分享切身經驗,各國都在走自己的康莊大道,而台灣選擇的是擁抱民主和民主價值。」

全美議會交流理事會執行長尼爾森(Lisa B. Nelson)表示,「ALEC 很榮幸能夠頒發國際領袖先鋒獎給蔡總統,表彰她卓越的國際領導能力;蔡總統支持雙邊自由貿易協定,且蔡總統任內達到政府總預算收支平衡,是台灣22年來首度達成此成就,這是美國政府需要看齊的。」

擔任德州州議員並曾訪問台灣兩次的全美議會交流理事會聯邦及國際關係專案主席米勒(Rick Miller)則表示,「蔡總統和她同事明確並持續地展現對自由市場原則的承諾,捍衛不只是台灣,更是全世界的自由。」

全美議會交流理事會成立於1973年,會員主要由全美各州州議員及私人企業代表組成,係全美規模最大之州議員組織。總統府提及,全美議會交流理事會近年來多次於年會中通過友台決議,如2018年通過支持《台灣旅行法》(Taiwan Travel Act),以及2019年紀念《台灣關係法》(Taiwan Relations Act)40週年重申美國對台承諾。