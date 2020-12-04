Alexa
  1. 首頁
  2. 政治

台灣總統獲頒「國際領袖先鋒獎」　繼英國前首相柴契爾後第2國際領袖獲獎

該獎項表彰總統蔡英文的領導能力，蔡英文發表感言時也引用柴契爾名言

By Sylvia Teng, 台灣英文新聞－編輯
2020/12/04 10:04
總統蔡英文（圖片翻攝自總統府影片）

總統蔡英文（圖片翻攝自總統府影片）

（台灣英文新聞／政治組　台北報導）美國州議員組織「全美議會交流理事會」在今（4）日上午頒贈「國際領袖先鋒獎」予總統蔡英文，表彰她的領導能力及對自由市場的堅持；蔡英文也成為前英國首相柴契爾後第二位獲得該獎項的國際領袖。

全美議會交流理事會（ALEC）於美東時間週三舉行「ALEC各州及國家政策高峰會」視訊會議，由全國事務主席暨密西西比州州眾議會議長葛恩（Philip Gunn）頒發國際領袖先鋒獎（International Pioneer Award）給蔡英文，她也成為繼2006年柴契爾（Margaret Thatcher）得獎之後，第二位獲頒該獎的國際領袖。

全美議會交流理事會並於峰會中通過「支持美國與台灣簽署雙邊貿易協定（BTA）決議」，並籲請美國聯邦政府儘速與台灣洽簽雙邊貿易協定。

蔡英文透過預錄影片發表得獎感言。她表示，台灣是一個仰賴貿易的國家，也亟望和美國在雙邊貿易協定上取得進展，「此協定除將進一步深化兩國緊密的經貿夥伴關係，值此台灣面對對岸從不間斷的威脅之際，此協定也會更加強化美國對台灣的支持。」

蔡英文提及，總統的職責是維護及捍衛台灣民主自由的生活方式，「我永遠不會停止追求兩岸關係的和平與穩定，也不會對台灣的安全有任何妥協」，過去四年來台灣的國防預算一再創下歷史新高，不斷投資於戰力的提升，以妥善因應環伺的威脅；政府也全力打擊假訊息及國外惡意破壞的操弄。

引用柴契爾的名言「人們若能自由選擇，他們會選擇自由」（"When people are free to choose, they choose freedom"），蔡英文表示，台灣的民主前輩過去在體制內外積極奔走，加上人民眾志成城，台灣乃能成為亞洲最自由、最蓬勃發展的民主政體，「我們對我們的民主歷程感到自豪，也樂意分享切身經驗，各國都在走自己的康莊大道，而台灣選擇的是擁抱民主和民主價值。」

全美議會交流理事會執行長尼爾森（Lisa B. Nelson）表示，「ALEC 很榮幸能夠頒發國際領袖先鋒獎給蔡總統，表彰她卓越的國際領導能力；蔡總統支持雙邊自由貿易協定，且蔡總統任內達到政府總預算收支平衡，是台灣22年來首度達成此成就，這是美國政府需要看齊的。」

擔任德州州議員並曾訪問台灣兩次的全美議會交流理事會聯邦及國際關係專案主席米勒（Rick Miller）則表示，「蔡總統和她同事明確並持續地展現對自由市場原則的承諾，捍衛不只是台灣，更是全世界的自由。」

全美議會交流理事會成立於1973年，會員主要由全美各州州議員及私人企業代表組成，係全美規模最大之州議員組織。總統府提及，全美議會交流理事會近年來多次於年會中通過友台決議，如2018年通過支持《台灣旅行法》（Taiwan Travel Act），以及2019年紀念《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）40週年重申美國對台承諾。
蔡英文
全美議會交流理事會
ALEC
BTA
臺美雙邊貿易協定
美國
台美關係
國際領袖先鋒獎
柴契爾

相關新聞

【武漢肺炎】指揮中心: 台灣12/3新增美國境外移入一例　長榮、華航近期共5人違反防疫規定遭開除或處分
【武漢肺炎】指揮中心: 台灣12/3新增美國境外移入一例　長榮、華航近期共5人違反防疫規定遭開除或處分
2020/12/03 18:02
防拜登陣營追殺？ 美國總統川普擬特赦家人親信
防拜登陣營追殺？ 美國總統川普擬特赦家人親信
2020/12/02 17:14
【台灣境外移入+6】5人皆持檢驗陰性報告入境 檢疫期滿前仍確診新冠肺炎
【台灣境外移入+6】5人皆持檢驗陰性報告入境 檢疫期滿前仍確診新冠肺炎
2020/12/02 14:27
奪回白宮信心滿滿？川普：咱們四年後見
奪回白宮信心滿滿？川普：咱們四年後見
2020/12/02 13:41
CNN獲武漢肺炎保密文件 直指中國決策失誤導致疫情全球爆發
CNN獲武漢肺炎保密文件 直指中國決策失誤導致疫情全球爆發
2020/12/01 21:03

更新時間 : 2020-12-04 11:44 GMT+08:00

最受歡迎

【中國武漢肺炎】全球最新確診與死亡人數統計　
【中國武漢肺炎】全球最新確診與死亡人數統計　
整理包！台北旅遊補助12月開跑 自由行每房每晚1千 團客每人1千 限量10萬名
整理包！台北旅遊補助12月開跑 自由行每房每晚1千 團客每人1千 限量10萬名
〈財經主筆室〉國際金價一舉跌破1800美元 該買還是賣？
〈財經主筆室〉國際金價一舉跌破1800美元 該買還是賣？
【最新】台灣12/1起實施「秋冬專案」•戴口罩掌握2訣竅 符合3情況•可免出示武漢肺炎核酸檢驗報告
【最新】台灣12/1起實施「秋冬專案」•戴口罩掌握2訣竅 符合3情況•可免出示武漢肺炎核酸檢驗報告
香港男星黃秋生台北信義區餐車亮相　美食環遊台灣交朋友預告下一站
香港男星黃秋生台北信義區餐車亮相　美食環遊台灣交朋友預告下一站
【最新】台灣飛官蔣正志失聯F-16黑盒子、金屬反應訊號在水下千米深處　空軍: 海象允許將探測
【最新】台灣飛官蔣正志失聯F-16黑盒子、金屬反應訊號在水下千米深處　空軍: 海象允許將探測
君品酒店振興大回饋 把握最後倒數一個月!!!
君品酒店振興大回饋 把握最後倒數一個月!!!
人造肉大革命 「實驗室雞塊」新加坡首開賣
人造肉大革命 「實驗室雞塊」新加坡首開賣
更新【台灣秋冬專案】出境3天內回國免附檢驗報告　但須簽切結書坐指定機位•自費採檢5千元起跳
更新【台灣秋冬專案】出境3天內回國免附檢驗報告　但須簽切結書坐指定機位•自費採檢5千元起跳
最新【武漢肺炎】台灣11/30遽增24境外移入個案•含20名印尼移工　12月4至17日全面暫停引進該國移工
最新【武漢肺炎】台灣11/30遽增24境外移入個案•含20名印尼移工　12月4至17日全面暫停引進該國移工