華國金牛搶頭香　精華燉品外帶年菜

告別庚子年，台北華國大飯店連年熱賣的精燉湯品多了澎派好口味，嚴選在地養殖的大頭鰱魚，看好其獨特的鰓邊軟骨，新鮮軟脆，常是老饕鎖定、爭搶的美味頭香，整鍋上桌就是要以台灣經典的宴客湯品【砂鍋魚頭】NT$1,800搶進金牛好運年！

千元豐盛經濟湯品【酸菜肴元蹄鍋】NT$1,800、【華國三寶牛肉鍋】NT$1,099，由主廚精選三斤重蹄筋、澳洲三寶牛肉入菜，以及年菜評選盛讚、使用國宴級桂丁雞等優質食材的【鮑魚干貝北菇雞湯】NT$4,200，經長時間控爐、精燉出天然的老火湯，湯頭特別鮮香濃郁，消費者在家只要簡單覆熱，即可省去耗時繁複的燉湯程序，吃得美味又放心。

還有帝國會館人氣最高的三道港點：【黃金流沙包】NT$488連續多年獲年菜評比肯定、【干貝蘿蔔糕】NT$488與【鮑汁蠔鳳爪】NT$600今年家聚也齊心合體，多樣化的選擇讓餐桌更顯熱鬧溫馨！年節必備的功夫佳餚【極品佛跳牆】NT$1,800食材也是上上之選，採用頂級干貝、南非極品鮑魚、上選烏參、軟嫩蹄筋與鬆綿大甲芋頭等近二十種精選食材，加上帝國會館秘製湯頭慢火燉煮，濃醇馥香的絕佳好滋味，連年吸引饕客回購，為全家團圓時的必備選擇。

【砂鍋魚頭】主廚先將大頭鰱以蔥、薑、米酒等調味浸泡醃製一晚，酥炸後，放入高冷大白菜、凍豆腐及大骨高湯熬煮，添加特製厚沙茶與辛香料提味，細緻的魚肉飽含鮮甜湯汁，湯頭滑順濃郁。鍋中特別加入帝國會館招牌自製的手打蝦丸，以白蝦摔打出筋，三隻白蝦僅成一顆蝦丸，顆顆多汁飽滿鮮甜，為砂鍋增色添香。

【酸菜肴元蹄鍋】使用三斤重前蹄膀與花椒、八角、丁香、肉桂等天然辛香料，以米酒醃泡48小時，再加入蔥薑熬製的湯底蒸煮，.以帝國會館自製的酸白菜提鮮，湯頭更加清甜開胃。精控煲出的蹄筋彈牙不膩，肉皮裹著紮實腿肉，散發滿覆肉香。

【華國三寶牛肉鍋】特選澳洲牛肚、牛腩、牛筋川燙去腥後，加入以玉桂、香葉、八角、草果等數十種中式香料爆香熬煮的滷汁，煲4小時使牛肉入味、濾清雜質與油質後，再加入以牛大骨、川芎及多種蔬果熬製6小時的湯底，文火慢燉3小時，湯頭香醇不油膩、三寶滋味細嫩熟成。湯底加入家常麵條，過年也可身兼牛肉麵大廚。另有最佳伴手禮【帝國牛肉麵】冷凍外帶禮盒2份裝/ NT$580。

想吃好一點？推薦媒體年菜評選常勝商品【鮑魚干貝北菇雞湯】，主廚湯頭採用金華火腿、老母雞、雞爪、後腿赤肉、豬大骨慢火熬煮8小時的頂湯，再加入精選國宴級E級桂丁雞、北海道M級干貝、南非大頭鮑慢煲5小時，做工繁複且上乘的湯頭，每一口都讓人齒頰留香。也因銷售奇佳，今年不畏食材漲幅，持續採用高等級食材回饋顧客。

除了煲湯年菜之外，每年春節的人氣熱賣港點：【干貝蘿蔔糕】採用鮮甜台灣蘿蔔，以特選臘肉、臘腸與蝦皮為配料做拌提香；覆熱後，建議直接蘸取華國“醬臨天下”─紅油香辣醬或頂級XO醬─ 兩款風味醬料食用，或以慢火香煎至外層酥脆內層嫩軟，即可品嚐蘿蔔新鮮的原味甘甜，感受道地的港式風味。

【鮑汁蠔鳳爪】須先使用鮑魚、金華火腿、赤肉、老母雞、鮮蠔汁等食材精心熬煮提煉醬汁，才放入黑羽土雞爪小火滷製3小時以上，達到骨肉軟、皮滑不破的完美程度。還有口碑絕佳的【黃金流沙包】，會噴漿的細沙內餡採用上選牛油與鹹蛋黃調製而成，外型簡單渾圓小巧，每顆剝開的誘人香濃，皆讓人吮指回味。

年節提供的華國頂級禮盒也精巧不俗，【醬臨帝國禮盒】（帝國紅油香辣醬/ 帝國頂級XO醬）NT$700使用日本大干貝、頂級金華火腿、馬友鹹魚、朝天椒為主料，經繁複煉炒才成為料鮮味足、別具風味極品醬料；搭配選用泰國小辣椒、豆豉、菜脯、乾辣椒、辣椒油等辛香料特製的紅油香辣醬，雙醬加持，好食連年。

並提供華國嚴選的養生系列─ 華國祖傳滴雞精、3A極品即食燕盞及T8東方燕窩；與限量DEAR John花香掛耳咖啡禮盒給消費者新年開市加持戰力，準備迎接暢旺業績。