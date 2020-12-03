撐香港 陸委會提3方向放寬港澳居民來台

在台北舉行的撐香港示威（圖／美聯社） 在台北舉行的撐香港示威（圖／美聯社）

香港抗爭者接連被捕，前香港眾志成員黃之鋒等人被判刑入獄，壹傳媒集團主席黎智英也未獲交保。陸委會今天提出3方向，將由跨部會研議放寬港澳居民來台居留定居的制度及法規。

陸委會發言人邱垂正下午在例行記者會回答媒體相關提問時作上述表示，並稱這3項方向分別為：鬆綁香港優秀畢業生來台限制、檢討放寬香港專業人士來台工作居留定居的限制、開通港人來台投資的綠色通道等。

對於媒體進一步詢問開通港人來台投資綠色通道的具體內容，邱垂正則說「不僅加快速度，也會提高誘因」。他並表示其他措施還在研議中，待時機成熟會對外說明。

媒體詢及香港抗爭者來台管道是否放寬時，邱垂正指出，民主抗爭者來台需按港澳條例18條規定，即因政治因素造成他們自由及安全受到緊急危害，這個部分政府都在協處中。現行的法規就足以提供協助，但如果有任何不足的地方，也會研議精進相關機制。

有媒體追問7月1日成立的台港服務交流辦公室有無香港公務員前來聯繫，對有公務員身分的港人審查是否較為嚴格。

邱垂正則說，針對各種身分，日前有修改「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」第22條，對於曾任職中國黨政軍或原出生地中國者，都會經過聯審會審查。申請過程當中，相關機關也都會注意。