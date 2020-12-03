【新冠肺炎】IBM揭露駭客新目標　全球疫苗冷鏈物流業

比利時工人將冷卻劑置入用來貯存疫苗與藥物之貨櫃（圖／美聯社） 比利時工人將冷卻劑置入用來貯存疫苗與藥物之貨櫃（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）武漢肺炎疫苗即將推出，就在各國急著下訂之際，虎視眈眈的駭客也沒閒著，除了致力竊取研發相關資訊，IBM示警，攸關疫苗保存運送的冷鏈（cold chain）物流業，也成了駭客下手的目標。

《路透》報導，美國科技公司IBM周四（3日）透過部落格警告，偵測到了一個全球性的網路釣魚活動，專攻疫苗冷鏈企業。由於COVID-19疫苗得貯存於極低溫環境，取得打造冷鏈之技術，對爭分奪秒的防疫作戰至關重要。

以英國已核准施打的輝瑞（Pfizer-BioNTech）疫苗為例，其運送過程就得確保獲置放於攝氏零下70度的低溫中，以防變質。

根據IBM，這駭客組織會透過精心設計的陷阱郵件誘騙收件人，佯裝送件人是中國冷鏈商「海爾生物醫療」（Haier Biomedical）的執行長。收件人若點了郵件的惡意附加檔案並輸入資料，恐不慎洩露關於疫苗運送網絡的夥伴機敏資訊。IBM表示，駭客手段高明，下了一番功夫，對海爾的冷藏設備與價位都詳加研究，肯定對冷鏈專業有所認識。

郵件分別寄給了十個不同組織，不過其中只有一封寄給歐盟執委會稅務暨關務總署（Directorate-General for Taxation and Customs Union）者有具名收件人。該單位除了處理歐盟課稅問題，也協助訂定疫苗進口規範。其他遭鎖定的對象還包括太陽能板廠與化工製造業者，太陽能板可用來為疫苗冷凍設施發電，化工產品則可能與乾冰有關。

目前尚不清楚這大規模駭客行動的元凶為何人。自新冠肺炎爆發以來，伊朗、越南、北韓、中國與俄國接曾被指控，是涉嫌竊取疫苗與治療方法的駭客主謀。