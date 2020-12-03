從土地到餐桌 忠寮社區有機友善耕作護生態

每年12月5日是世界土壤日（World Soil Day, WSD），呼籲人們不要對土壤施加太多壓力，避免造成土壤退化， 今年主題為保持土壤生命力與保護土壤生物多樣性（Keep Soil Alive, Protect Soil Biodiversity）。以往農業生產要求農作物的單位面積 產量要高、品質要好，造成農民過度使用化學肥料來提高生產力， 過量施肥的結果，導致土壤酸化、鹽化及地力衰退， 新北市淡水忠寮社區農友們以不施用化學肥料， 不使用農藥與除草劑的有機、友善耕作， 北新有機休閒農場簡連生農友花費20年的心血研發中藥抗菌堆肥與 羅媽媽自然農場自製堆肥，增進土壤肥力，友善大地。社區農友們體 認到有健康的土壤，才能生產優質的農產品，有機、友善耕作不僅凝 聚社區情感更提高農民收入，同時也讓土壤永續利用， 為愛護地球盡一份心力。

淡水忠寮社區發展協會李鎮榮理事長表示，社區內簡連生農友， 曾經獲選農業界最高高榮譽「神農獎」， 是新北市最早轉型有機耕作農友，自行研發天然肥料， 收集農場內葉菜殘渣，再添加淡水區製醋工廠食用醋殘渣、 味噌殘渣再加上有驅蟲效果的八角、茴香等，讓微生物、米糠、 豆渣等混合發酵後製成天然肥料，沒有刺鼻的臭味， 還具有驅蟲的效果，有助於農作物抵抗力、 提高蔬菜甜度與脆度的液態肥料。來到農場體驗的學童， 可以了解堆肥的製造過程，親自翻土種菜、摘菜， 是最佳食農教育場域。另位於淡水天元宮旁羅媽媽自然農場， 自設場以來從未使用農藥與殺草劑， 以附近畜牧場廢棄物加上農場內樹葉、 菜渣等發酵製造堆肥施用於農地， 防止耕地劣化並維護土壤內生物多樣性，農場已經取得慈心基金會多 樣化棲地綠色保育標章， 同時也加入台灣樂活有機農業協會友善團體， 也歡迎民眾到農場體驗花香鳥語、蟲鳴鳥叫生態之旅。

農業局長李玟表示，新北市有機耕作面積達256.4公頃，有26 9個有機農場；自104年以來推動友善田園區域計畫， 輔導農友不使用化學肥料與除草劑，目前已有206個農場轉型友善 耕作，友善耕作面積已達252.8公頃。淡水區忠寮社區自107 年接受農業局輔導，經過這兩年的努力，已有8個農場友善耕作面積 3.5公頃，希望以社區為起點擴大至全市，以行動展現支持有機、 友善農場，到淡水區忠寮社區參訪體驗。