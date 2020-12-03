新北好聲「英」276組師生展歌喉 演唱比賽落實英語生活化

優雅的歌聲搭配著整齊的步伐， 新北市109年度國小英語歌曲演唱比賽市賽將於5日於集美國小隆 重登場，本次英語歌唱競賽不只是提供學生展現學習成效的舞臺， 更藉由師生練唱創造出有助於學習英語的校園氛圍，以落實新北市生 活化英語之教育政策。

教育局長張明文表示，新北市以「2030新北雙語城」為願景， 透過「學習生活化」、「教學科技化」、「在地特色化」、「 模式多元化」和「師資專業化」5大策略，全面深耕雙語教育。為提 升學校師生雙語學習風氣，新北市國小英語歌曲演唱比賽自去年起新 增「教師團體組」，邀請校長帶領教師共同參與競賽活動， 舞台上校長及教師皆賣力演出，表現精采絕倫，不僅可看出新北市教 師的活潑與創意，更代表新北市推動之生活化英語已在學校發酵成長 。

新北市每年舉辦國小英語歌曲演唱比賽， 今年共有276組師生報名參加，其中有54組進入市賽， 新莊區中信國小組隊分別參加西區低、中、高年級組， 而3組隊伍皆獲得特優的傑出成績，並進入市賽。獲知得獎的方千燕 同學興奮表示，練習時雖然很辛苦，但是獲獎覺得很開心， 這次初賽有一些地方還唱得不夠好，我們還可以再加油， 決賽的時候全力以赴。

中信國小是新北市雙語實驗課程學校， 教師及行政投入雙語教育不遺餘力， 特別著重在藝文領域課程的發展， 透過外籍英語教師Kent與中籍教師共同討論課程方向與設計主題 ，讓學生不僅體驗到更豐富及多元的美術及音樂課程， 更在潛移默化下提升自己的英文能力。該校英文老師劉芊妤表示，雖 然小朋友練習的過程疲累不堪， 但也在其中體會到英語歌唱的美好與表演的樂趣， 相信這會是他們小學生活中很值得回憶的一部分。

新北市教育局近年來致力於推動英語學習「生活化」， 相信透過英語和生活脈絡的連結，能夠提高學生學習英語的動機、 能力與成效，致力於開發生活英語佳句互動式電子書、 推動各校每週一日英語日、辦理各項英語競賽、 於偏遠地區學校推動外師雲端教室課程及發展地方特色雙語課程等多 項政策，新北市要從打造雙語校園出發，進一步發展到家庭及社會， 讓新北市能與國際接軌，要為國家培養敢說、能講、 愛用英語的世界公民。