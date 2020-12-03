Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館 新菜上市 首推六個月齡以內數量稀少乾式熟成「紐西蘭小春羊」

Fresh & Aged Italian Steak House 美福乾式熟成牛排館全台最大乾式熟成室滿一週年！11月底喜逢美福乾式熟成牛排館開幕八週年，加上去年11月由乾式熟成牛排教父陳重光主廚打造可容納1.5噸肉品的全台最大乾式熟成室盛大揭吸引了許多饕客及餐飲界人士爭相朝聖，在專業恆溫恆濕的環境下，讓乾式熟成肉品穩定作用，除了乾式熟成牛排，櫻桃鴨與豬里肌也成為乾式熟成突破性的肉品新選擇。

全台最大全透明乾式熟成室啟用至今，一整年所銷售的乾式熟成肉品較以往成長三成以上，陳重光主廚表示：「雖然我們完成在餐廳內打造全台唯一專業乾式熟成室的創舉，但在乾式熟成上還是要持續精進。」這座熟成室雖才屆滿一年，卻點滴記錄了乾式熟成教父陳重光主廚歷程十三年的成敗榮耀，成功踮起台灣乾式熟成的嶄新高度。

美福乾式熟成牛排館開幕八週年加上今年是歡慶熟成室啟用滿一週年， 12月1日起全新推出「21天乾式熟成紐西蘭羊排 1,580元+10%」，特別選用來自紐西蘭放牧的小春羊帶骨里肌部位，肉質細緻無羊膻味之特性，最適合以乾式熟成技法使其香氣倍感濃厚，外酥內嫩，唇齒留香增添回味感，而完整了乾式熟成牛鴨豬羊為「乾式熟成肉品四重奏」，於美福乾式熟成牛排館可深度品嚐乾式熟肉品的美味。

此外，配菜部分陳重光主廚以「精彩的配角是完美襯托主角」為架構，以秋冬季節食材與豐饒海鮮入菜，設計一系列前菜與甜點，最適合與乾式熟成肉品搭配，成為這季菜色起承轉合的重要環節。時序入秋冬，味蕾需要較厚的鮮味平衡，「羽衣甘藍牛蒡沙拉襯松子480元+10%」特選有機的羽衣甘藍葉，加入了秋日大地獻禮松子、牛蒡與南瓜絲增加厚度與咀嚼感，醬汁加入檸檬元素，清香解膩；秋冬正是海鮮豐盛之際，融入秋季清香的柚子氣息，藉由昆布提升海味鮮香的「柚香薄片生黃鰭鮪魚襯海菜480元+10%」入口透亮清甜爽口伶俐；而冬旬鮮味少不了炭烤鮮甜的「北大西洋海螯蝦 1,500元+10%」與松露醬汁勾勒出厚實清甜的「北海道干貝海大蝦翠綠沙拉松露醬500元+10%」；甜點推出甜蜜馥郁的「焦糖鳳梨.邦巴甜甜圈.椰香雪碧350元+10%」讓酸香惹味畫下完美且驚喜的句點。

為歡慶美福乾式熟成牛排館週年慶，12月1日起，凡點用55天美國頂級乾式熟成牛排（含）28盎司以上(5,180元+10%起)，即贈送「21天乾式熟成櫻桃鴨胸(價值1,500元+10%)」或「21天乾式熟成紐西蘭羊排(價值1,580元+10%)」乙份，讓您一次享受最全面的頂級熟成美味。

萬中選一數量稀少來自紐西蘭放牧小春羊 集結乾式熟成肉品四重奏

一方山水涵養一方名物，生長於紐西蘭天然無污染且純淨的環境中，限制在六個月齡以內並尚未斷奶之小羊，稱為小春羊。小春羊的肉質軟嫩不帶一絲腥膻野味，而細細品味更帶有微甜奶香氣，是小春羊的最大特色，是所有羊肉中，最適合做為乾式熟成之肉品。陳重光主廚特別嚴選用小春羊靠近背脊的帶骨里肌部位，使骨邊風味在乾式熟成淺淺發酵作用下增添濃醇香氣，爐烤後外酥內嫩，是乾式熟成羊的不二之選。配菜部分搭佐加了巴薩米克醋的風乾番茄，酸香解膩使肉質越咀嚼香氣越濃郁，另搭配蒜味馬鈴薯泥，綿密細緻與小春羊肉質相佐最適宜。21天乾式熟成紐西蘭羊排 1,580元+10%

乾式熟成牛排系列 (不限部位)

乾式熟成牛排，除了帶著些微暗紅色澤的肉色，再經過爐烤箱炙烤後，散發出濃郁獨特的肉香味，表層微焦，切下入口後的牛肉甜度及柔嫩度，肉汁香氣滋味更甚，就像紅酒越陳越香，口口充滿驚艷、風味更加突出。100天以上乾式熟成牛排需提前預定。

21天乾式熟成櫻桃鴨胸 1,500元+10%

嚴選放養於蘭陽溪旁的宜蘭櫻桃鴨胸進行乾式熟成，櫻桃鴨活動量大，飲用甘美溪水、並以天然穀物為食肥育，無污染的飼養方式造就鮮嫩扎實的肉質與香氣豐腴的鴨油香氣。乾式熟成過的鴨皮因水分減少，能在短時間內煎烤出極脆口感，肉質卻仍保有多汁鮮甜，香氣濃郁齒頰留香，堪稱為西餐中的脆皮烤鴨，為高人氣餐點。全新的配菜部分主廚以泡菜的概念，將娃娃菜以蘋果醋醃漬出酸甜風味，平衡鴨油香氣的濃重，反而淡雅解膩。